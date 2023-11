Alle zu schnell dran? Wullersdorf kauft Messgeräte an

Wer kennt sie nicht, die Geschwindigkeitsanzeigen, die an Ortseinfahrten oder vor Schulen oder Kindergärten platziert sind, um den Autofahrern vor Augen zu führen, dass sie vielleicht zu schnell dran sind? Die Anschaffung solcher Geräte stand auf der Tagesordnung des Wullersdorfer Gemeinderates.

Es sollten sechs an der Zahl sein. Die Frage war, ob die mobilen Geräte mit Datenaufzeichnung angeschafft werden sollen oder ohne. Bürgermeister Richard Hogl und Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer (beide ÖVP) plädierten für die teureren Geräte, die die Daten aufzeichnen. „Dann können wir gegenüber der Polizei besser argumentieren“, meinte Hogl, dass es dann Beweise gebe, dass mancherorts wirklich zu schnell gefahren wird und dies nicht nur die Wahrnehmung der Anrainer ist.

Derzeit besitze die Gemeinde ein solches Messgerät, das vor dem neuen Immendorfer Kindergarten stationiert ist. Eine weitere Geschwindigkeitsanzeige sei kaputt, es werde gerade geklärt, ob sie repariert werden kann.

Günther Rohrer schlägt fixes Radargerät vor Kindergarten vor

„Dann haben wir sieben Geräte, wir haben aber neun Katastralgemeinden. Warum kaufen wir nicht für jede eine Geschwindigkeitsanzeige an? Dann können wir alle gleich behandeln“, schlug SPÖ-Gemeinderat Gerhard Sklenar vor. Sein Parteikollege Karl Schauer sprach sich für mobile Geräte aus, die öfter den Ort wechseln. „Wenn so eine Anzeige fix irgendwo hängt, gewöhnt man sich als Autofahrer dran.“

„Wir dürfen ja trotzdem nicht strafen“, warf der freie Mandatar Günther Rohrer ein. Wenn die, die im Ortsgebiet zu schnell fahren, nicht gestraft werden dürfen, dann „ist es hinausgeschmissenes Geld, wenn wir die Daten aufzeichnen“, so Rohrer. Er meint, dass die Immendorfer Ortseinfahrt beim Kindergarten eigentlich „eine Cashcow“ sein müsste. Darum verstehe er nicht, weshalb die Polizei hier nicht öfter vor Ort ist und die Geschwindigkeit der Fahrzeuge misst. „Warum stellen wir kein fixes Radar auf, so wie in Schöngrabern?“, machte er einen weiteren Vorschlag.

SPÖ fordert Geschwindigkeitsanzeige für jede Katastralgemeinde

Hogl wiederholte, dass die Datenaufzeichnung darum sinnvoll sei, um gegenüber der Polizei besser argumentieren zu können. Für Rohrer sei „jetzt schon offensichtlich, dass alle zu schnell dran sind, da brauchen wir keine Aufzeichnungen“.

Die SPÖ stellte den Antrag, dass für jede Katastralgemeinde eine Geschwindigkeitsanzeige angekauft wird. Außerdem erinnerte Sklenar daran, dass die Gemeinde „Brems dich ein“-Tafeln auf Wunsch des Bürgermeisters angekauft habe. „Aufgestellt haben wir die nie und wir wissen auch nicht, wo die liegen ...“

Hogl ließ zuerst über den ursprünglichen Antrag - sechs Geräte anzukaufen, die die Daten aufzeichnen - abstimmen. Die Mandatare der SPÖ sowie Thomas Weber (ÖVP) enthielten sich bei der Abstimmung, Günther Rohrer stimmte gegen die Anschaffung. Mit den restlichen Stimmen der ÖVP und FPÖ war der Antrag mehrheitlich angenommen, über jenen der SPÖ wurde nicht mehr abgestimmt.