Promi-Auflauf bei Zwillingsweintaufe

Jungwinzerin Katharina Baumgartner lud viel Prominenz zu einem musikalischen Ganslessen mit Jungweintaufe in die Domäne Baumgartner, Österreichs größtes Weingut.

Zur Überraschung der zahlreichen Gäste – unter ihnen Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen, Miss-Earth-Austria-Inhaberin Melanie Gassner, Designer La Hong, Andrea Fendrich, Eiskunstlauf-Ikone Claudia Kristofics-Binder, Musikproduzent Gary Lux, der aus Hadres stammende Alt-Politiker Josef Höchtl und „Mister Ferrari“ Heribert Kasper – gab es eine Zwillingsweintaufe. Der Weißwein „Gloria“ von der Jubiläumsrebe und der Rotwein „Benedictus“, ein Blauer Portugieser, waren beide im Fass mit einer Arie von Roland Baumgartner beschallt worden.

Gary Lux war Taufpate der Weinzwillinge

Die Jungweintaufe wurde von Weihbischof Stephan Turnovszky mit Unterstützung von Dechant Willibald Steiner durchgeführt. Die Patenschaft für „Gloria“ und „Benedictus“ übernahm Gary Lux, der auch für musikalische Highlights sorgte. So begeisterte er das Publikum mit einem neuen Song, der demnächst öffentlich präsentiert werden wird. Das musikalische Talent der Familie Baumgartner wurde indes mit einer Komposition des Seniorchefs Wolfgang Baumgartner, die am Klavier vorgetragen wurde, unter Beweis gestellt.

Ein weiterer Programmpunkt beim Festakt erinnerte an das 800-Jahre-Jubiläum des einzigen österreichischen Kirchenkongresses, welcher am 2. Juli 1221 auf dem in der unmittelbaren Nähe von Untermarkersdorf im Pulkautal gelegenen Schatzberg stattfand. Die Zeugnisse des geschichtlichen Ereignisses wurden von Wieland Baumgartner in der Dorfchronik mithilfe des Kirchenhistorikers Thomas Prügl entdeckt.

Als der Prager Bischof mit dem König stritt …

Der ehemalige Nationalratsabgeordnete und Wirtschaftsprofessor Josef Höchtl, heute Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung, fasste das geschichtliche Umfeld dieses historischen Kirchenkongresses zusammen. In Wirklichkeit handelte es sich dabei um kein großes geistliches Konzil, sondern es ging darum, einen heftigen Streit zwischen dem Prager Bischof Andreas und dem Böhmischen König Ottokar I. Přemysl zu schlichten.

Die Auseinandersetzung endete dann auch tatsächlich mit einem Friedensvertrag. Bevor die Einigung auf dem Schatzberg erzielt wurde, waren die Städte Prag, Rom, Passau und Wien für das Treffen der hohen Herren im Gespräch gewesen.

Goldene „Flame of Peace“-Plakette für Domäne Baumgartner

Eine besondere Auszeichnung gab es für die Domäne Baumgartner von Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen. In Anerkennung und Würdigung ihres Einsatzes und ihres Bemühens um Tradition, Werte, Kultur und Umwelt überreichten sie der Winzerfamilie die „Flame of Peace“-Erinnerungsplakette in Gold. „Wir schätzen es, wenn in einem Unternehmen die ganze Familie an einem Strang zieht“, meinte Herta Margarete Habsburg-Lothringen, die bereits über 85 Länder für ihre Friedensstiftung gewinnen konnte. „Wichtig sind unsere Freundschaften, denn ohne Freundschaft und derartige Feste gäbe es keinen Frieden“, ist Habsburg-Lothringen überzeugt.

Die Gäste verkosteten die Jungweine und waren von diesem kulturellen und kulinarischen Fest rundum begeistert.