Dorferneuerung Sitzendorf wünscht sich einen einladenderen Hauptplatz

Lesezeit: 2 Min BW Barbara Witzany

Haben Ideen für Sitzendorf: Bürgermeister Martin Reiter, Tanja Förster, Heide Greilinger, dahinter Walter Lammeranner, Yvonne Bräuer, Gerhard Eser und Vizebürgermeister Florian Hinteregger. Foto: Barbara Witzany

D er Dorferneuerungsverein in Sitzendorf an der Schmida ist wieder in die aktive Phase eingetreten. Kürzlich fand im Feuerwehrhaus der erste Dorfabend statt, geleitet von Prozessbetreuer Walter Lammeranner (NÖ.Regional).