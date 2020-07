Vor etwa einem Jahr hat Ortsvorsteher Thomas Saliger-Seidl aufgerufen, einen Dorferneuerungsverein zu gründen. Gesagt, getan. Seitdem wurde schon viel geschaffen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde etwa beschlossen, der größten Katastralgemeinde von Hollabrunn ein Ortszeichen zu verleihen.

„Von Oktober bis Ende 2019 gab es einen Wettbewerb“, erzählt Vereinsobmann Peter Tauschitz von 40 bis 50 Einreichungen, wie sich die Breitenwaidinger ihr Ortszeichen vorstellen. Ein fünfköpfiges Gremium – Ortsvorsteher Saliger-Seidl, Pfarrer Michael Wagner, Manfred Langer von der Kulturinitiative, Karl Mayer von der Feuerwehr und Historiker Ernst Bezemek – suchte aus den besten Entwürfen jene Elemente aus, die das Ortszeichen zieren sollen. Dies sind eine Weide, ein Mühlenrad samt Bach und der Hausberg Pangratz. Erstellt wurde das Ortszeichen kostenlos vom Landesarchiv.

„In der Sitzung haben wir beschlossen, dass jeder Verein das Ortszeichen verwenden darf“, erklärt Tauschitz, Mandatar der Liste Scharinger. Feierlich überreicht hätte das Ortszeichen bei der 120-Jahr-Feier der FF Breitenwaida werden sollen. Dieser Termin ist abgesagt, ein neuer noch nicht fixiert. Was aber fix ist: Die Freiwillige Feuerwehr bekommt einen neuen Mannschaftsbus und auf diesem wird das Ortszeichen erstmals zur Anwendung kommen.

Dies ist das erste Projekt, welches der Dorferneuerungsverein erfolgreich umgesetzt hat. Wird Tauschitz gefragt, was als Nächstes auf dem Programm steht, zieht er einen Stapel voller Ideen aus der Tasche. Das Credo dabei: „Wir wollen keine Projekte um 100.000 Euro machen. Wir wollen das, was es gibt, so modifizieren, dass es genutzt werden kann.“

Immer mit Beteiligung der Bürger. Von ihnen stammen alle Ideen, die der Verein angeht. Eine Bienenblühwiese mit großem Insektenhotel wurde beim Friedhof realisiert. Mehr Blühflächen sollen folgen. Was das gekostet hat? „Nichts“, freut sich Tauschitz. Der Verein habe eine Landesaktion genutzt. „Oft muss man einfach nur fragen.“

Dorfverein darf 5.000 Quadratmeter nutzen

Ein großes Highlight ist seit Anfang des Monats offiziell: Ein Freizeitareal im Ortskern soll entstehen. Der Leihvertrag ist unterschrieben, seit 1. Juli darf der Dorferneuerungsverein ein etwa 5.000 Quadratmeter großes Grundstück – neben dem früheren Lagerhausareal – auf zehn Jahre nutzen. Was dort entstehen soll? „Ein Pumptrack für Kinder und Jugendliche, aus Erde“, schwebt Tauschitz vor.

Diese Strecke für BMX-Räder und Mountainbikes brauche nicht die gesamte Fläche. Im August werde der Verein die Ortsbevölkerung zu einer Gartenparty einladen, damit diese ihre Wünsche äußern kann. Der Besitzer des Grundstücks lässt dem Verein freie Hand. „In zehn Jahren müssen wir es so übergeben, wie wir es bekommen haben“, betont Tauschitz, dass dort Projekte umgesetzt werden, die einfach abgebaut werden können.