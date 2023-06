Mit Augenmaß und Ziel: Kiblitz war auf den Beinen

So feierte eine Klasse der Volksschule Ziersdorf am ersten Veranstaltungstag im 130-Einwohner-Ort in der Marktgemeinde Ziersdorf ihr Abschlussfest. FF-Kommandant Lukas Reinwein und sein Team hatten extravagente Spiele auf Lager. Beim Raketen- und Gummistiefelweitschießen waren Kraft und Technik gefragt, wohingegen beim Krügerlzielschießen eher das Augenmaß zum Zug kam.

Am nächsten Vormittag liefen die Griller für den Mittagstisch ob des enormen Besucheransturms heiß. Für die Vegetarier gab's Eiernockerl - genau das Richtige für Vizebürgermeister Stefan Schröter, der unter den Besuchern war. Die Kaffeebar war unter der Regie von Irene Rittler bestens bestückt - mit Indianerschnitten und unwiderstehlich aussehenden Torten; jede für sich ein Unikat.

Nachmittags waren bei der Spieleolympiade - organsiert von Maria Spiegl und Lorenz Gall -Geschicklickeit und Bewegung für die Kinder angesagt: Mit Riesenmikado, Dosenschießen und andere Herausforderungen konnte der Stempelpass gefüllt werden, um tolle Preise zu ergattern.