Bürgermeisterin, Banker und Pfarrer glänzten als Drachenexperten

Der Ravelsbacher Kulturverein sorgte mit dem Drachensteigwettbewerb einmal mehr für ein Highlight. Dabei sollten die Drachen zehn Minuten lang vom Start bzw. Boden weg in der Luft gehalten werden. Einen Sonderpreis gab es dabei für jenes Fluggerät, die am längsten und am höchsten in der Luft war. Als Gewinnerkinder wurden Sarah und Anna-Bella Frasel, Antonia Schrack, Alexander Zwinz und Gustav Haupt ausgezeichnet.

Obmann Stefan Zwinz freute sich über eine hochrangige Jury beim diesjährigen Drachen- und Herbstfest: Geschäftsstellenleiter Johannes Roch vom Hauptsponsor, der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG, die neue Ravelsbacher Bürgermeisterin Auguste Lehner und Altpfarrer Pater Christian Johannes Blauensteiner ließen es sich nicht nehmen, sich zu Drachenexperten aufzuschwingen.