Antikriegsfilm made in Untermarkersdorf

„Wenn wir wieder zu Hause sind“, heißt ein Antikriegskurzfilm, der zum Großteil in Untermarkersdorf gedreht wurde. Der letzte Drehtag war am Sonntag.

An diesem Tag wurde eine der wichtigsten und kompliziertesten Szenen des gesamten Filmes gedreht, da bei dieser Einstellung intensive Special-Effects zum Einsatz kamen. Für die Vorbereitungen bekam das Filmteam Unterstützung von der örtlichen Feuerwehr Untermarkersdorf: Mithilfe eines Stromaggregates wurde die Stromversorgung der Special-Effects-Geräte sichergestellt. Der abgedrehte Film kommt nun in die Postproduktion, wo er für die Kinos aufgearbeitet wird. Das sind die Voraussetzungen, um überhaupt bei großen Filmfestivals wie beim amerikanischen Sunset Festival, in Cannes und beim Toronto Filmfestival einzureichen.

Antikriegsfilm über Freundschaft, Angst und Liebe

Der Film spielt im Ersten Weltkrieg und soll ein realistisches Bild von der Schrecklichkeit eines militärischen Konfliktes zeichnen. Jedoch setzt der Film nicht auf eine übertriebene Heldengeschichte oder brutale Szenen „à la Hollywood“, sondern geht auf die menschlichen Komponenten ein, wie Freundschaft, Freude, Angst, Hoffnung und Liebe. Diese Gefühle können Menschen mehr nachvollziehen als die größte Brutalität. Und das sind auch die Dinge, die Menschen weltweit verbinden.

Foto: Fabian Hörler

Der Film ist ein Non-profit-Projekt, unabhängig und wird über Crowdfunding finanziert. „Unser Ziel ist es einen möglichst realistischen Film zu produzieren, der die Menschen berührt und für dieses wichtige Thema sensibilisiert“, sagt Benjamin Baumgartner, der aus einer bekannten Künstlerfamilie stammt, im NÖN-Gespräch. Der Film soll bei Filmfestivals, national und international, eingebracht werden.

Filmmusik stammt von Komponist Roland Baumgartner

Baumgartners Vater, Roland Baumgartner, in der Region mit seinem legendären Romantiktheater bekannt geworden, ist ein renommierter Komponist und Musiker. Für viele Filme hat er die Musik komponiert, daher war es nur logisch, dass er auch für seinen Sohn die Filmmusik für das Kriegsdrama schuf. Benjamin Baumgartner ist Regisseur und Produzent. Er hat das Drehbuch geschrieben und tritt zudem als Schauspieler auf.

Das Thema Krieg sei aktueller denn je, meint der Regisseur, dass die Bedrohung eines dritten Weltkriegs noch nie so brisant gewesen sei. Darum ist es für ihn nicht verwunderlich, dass Kunstschaffende das Thema aufgreifen und ein Zeichen der Hoffnung und die zwischenmenschliche Beziehung in den Fokus setzen

