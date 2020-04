„Das ist eine Einschränkung der Demokratie in unserer Gemeinde“, sagen die Vertreter von Hollabrunner Grünen, Liste Scharinger und SPÖ angesichts der ÖVP-Pläne, die anstehenden Gemeinderatsbeschlüsse nicht in einer Sitzung durchführen zu wollen. Stattdessen soll das Abstimmungsverhalten mit sogenannten Umlaufbeschlüssen festgestellt werde.

„Das bedeutet etwa, dass keine Diskussion über die anstehenden Punkte stattfinden kann und keine Abänderungs- oder Zusatzanträge eingebracht werden können. Für die Vertreter der Opposition ist das eine falsche Entscheidung“, teilt Georg Ecker von den Grünen in einer Aussendung mit. Schließlich ergäben sich oft erst aus den Diskussionen im Gemeinderat neue Aspekte, was letztlich den Bürgern zugutekomme. „Diese neue, zeitlich begrenzte Möglichkeit von Umlaufbeschlüssen ist für einzelne, dringende Beschlüsse gedacht, das Durchpeitschen von Entscheidungen einer ganzen Gemeinderatssitzung unter Ausschaltung der Opposition ist für uns eine verstörende und missbräuchliche Nutzung dieser Möglichkeit“, erklären die Vertreter der Opposition unisono.

Als Alternative schlagen sie vor, eine echte Sitzung in einem größeren Raum – etwa dem Drei-Kronen-Saal oder dem Stadtsaal – abzuhalten. Dabei sollen die nötigen Sicherheitsvorkehrungen – Mundschutz und Abstandsregeln – dafür sorgen, dass niemand angesteckt wird. „Im Nationalrat und im Landtag, aber auch in vielen anderen Gemeinden wurden nach Ausbruch der Coronakrise in dieser Form bereits sichere Sitzungen abgehalten. Das sollte auch in Hollabrunn möglich sein“, meinen Klubchef Ecker, Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger und SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant.

ZITIERT

„Unsere Demokratie muss auch in einer längeren Krise funktionieren. Dazu gehört auch eine lebendige Diskussion im Gemeinderat“. Georg Ecker, Klubobmann der Grünen

„Das Land sperrt auf, Hollabrunn sperrt zu!“ Wolfgang Scharinger, Liste Scharinger

„Sogar wesentlich kleinere Gemeinden wie Heldenberg oder die Nachbargemeinden Göllersdorf und Wullersdorf planen und schaffen öffentliche Gemeinderatssitzungen in Zeiten von Corona. Warum schafft das die Bezirkshauptstadt nicht, die den Stadtsaal oder die Sporthalle als mögliche Orte für die Sitzung zur Verfügung hat? Das passt ins Bild der Mia-san-Mia-Politik der ÖVP Hollabrunn, die jede öffentliche Diskussion im Gemeinderat scheut.“ Friedrich Dechant, Stadtparteiobmann der SPÖ