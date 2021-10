Zunächst setzen drei Frauen in dem kleinen fiktiven Ort Eastwick in Rhode Island ihre magischen Kräfte nur für kleinere und charmante Zaubereien ein. Dann aber zieht der seltsame Junggeselle und reiche Kunstsammler Darryl Van Horne von New York nach Eastwick in die sagenumwobene Lenox-Villa ein. Den drei Freundinnen – im bürgerlichen Leben Bildhauerin, Musiklehrerin und Journalistin beim Lokalblatt – bringt der Zuzug ihr Singledasein mit gelegentlichen Liebhabern gehörig durcheinander – so sehr er auch von ihnen ersehnt war.

Wer jetzt meint, von diesen Hexen schon mal gehört zu haben, liegt völlig richtig. John Updikes Roman „Die Hexen von Eastwick“ erschien 1984 und zog 1987 eine Verfilmung nach sich, die sich aufgrund der exquisiten Besetzung ins Gedächtnis des cineastischen Publikums eingebrannt hat: Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeifer und Jack Nicholson. Updike diente die konservative Kleinstadtidylle als Stoff für ein Sinnbild der amerikanischen Gesellschaft, um die Geschichte von drei selbständigen und emanzipierten Frauen zu erzählen.

Valentin Werner gibt sein Regie-Debüt

„Die Luft in Eastwick machte Frauen stark“, heißt es an einer Stelle. Diese sollen auch im Mittelpunkt der ersten Regie-Arbeit von Valentin Werner am Theater Westliches Weinviertel (tww) stehen. Für den Regisseur ist es aber auch „eine satirische Zeichnung unserer Gesellschaft, welche einen durch und durch komödiantischen Abend zur Folge hat.“ Updike selbst, der 2009 verstarb, hat über seine Hexen gesagt, dass sein Roman von weiblicher Kraft handelt, „eine Kraft, die patriarchale Gesellschaften verleugnet haben.“

Premiere haben die drei Hexen (Stefanie Elias, Miriam Fontaine und Gina Christof) und der mysteriöse Lebemann (J-D Schwarzmann) im Theater im Stadl am Samstag, 9. Oktober um 20 Uhr. Gespielt wird an Wochenenden bis zum 6. November. „Insgesamt ist ,Die Hexen von Eastwick‘ aber ein großer Spaß, gerade auch in den kleinen Momenten, auf der einen Seite absurd und albern, und doch mit genug Stoff, über den man im Anschluss nachdenken kann“, urteilte die Kritik auf film-rezensionen.de über die Hollywood-Version.

Karten & Infos: www.tww.at