Die Schüler befinden sich seit Montag, 15. März, im Distance-Learning. "Die besagten Lehrer haben letzten Samstag über den PCR-Test erfahren, dass sie positiv sind“, bestätigt Schuldirektorin Silvia Klucky gegenüber der NÖN. Momentan befinden sich die Kinder und Jugendlichen samt Lehrer in Heimquarantäne und sind bis zum 22. März im Distance-Learning, „dann entscheiden wir, wie es weitergeht“, so Klucky.

Von den Schülern sei laut der Direktorin niemand positiv, „sie testen sich dreimal in der Woche mit dem Nasenbohrer-Test". Diese Tests werden ebenfalls von den Lehrer angewendet, die zudem jeden Mittwoch in der Teststraße Zellerndorf getestet werden.

Nach der Aufregung über die mutmaßlich fehlerhaften Testkits in der Nachbargemeinde Pulkau hält Corona diese Woche also gerade das Retzer Land in Atem.