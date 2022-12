Drei Monate Freiheitsstrafe als "Einheitspreis" fürs Raufen

In der Justizanstalt (JA) Sonnberg ereignete sich der angeklagte Vorfall vom 31. Mai dieses Jahres. Ein Türke (22), ein Syrer (20) und ein Pakistaner (22) sollen auf einen 31-jährigen Bosnier in einer Acht-Mann-Zelle des Gefängnisses losgegangen sein. Der Grund dafür war, dass sie "krachten", also Entzugserscheinungen verspürten, und dass ihnen der 31-Jährige die Droge Subutex versprochen hatte. Diese Substanz bekäme der Bosnier vom Amtsarzt und würde sie dann weiterverkaufen. Bezahlt hätten sie zwar, aber die Drogen nie bekommen.

Nun, die Erinnerungsleistung der drei Angeklagten war nicht sehr hoch, aber einig war man sich in der Verantwortung, nicht schuldig zu sein. Man habe nur - wenn auch intensiver - miteinander gesprochen: "Wir haben ihn nicht angefasst." Wie sich der 31-Jährige seine Verletzung am linken Auge zugezogen hatte, konnte sich das Trio nicht erklären. Auch die Zeugen wiesen erhebliche Erinnerungslücken auf, die sehr im Widerspruch zu ihren Aussagen standen, die sie in der JA gemacht hatten.

Erfahrungen mit Entzug?

Für zweifelhafte Unterhaltung für die Verteidiger war bei der Mandantenlage jedenfalls gesorgt, oder wie es Thomas Nirk, Verteidiger des Syrers, ausdrückte: "Der größte Feind des Anwalts ist sein Mandant."

Die Verteidigerin des Pakistaners, Stephanie Kramberger, - und nicht nur sie - rieb sich verwundert die Augen, als sie von einem Zeugen nach ihren Erfahrungen mit Entzugserscheinungen gefragt wurde. Und Thomas Klein, Verteidiger des Türken, war extra aus Graz angereist, weil er mit seinem Mandanten noch mehr Verfahren zu besprechen hatte.

Nur der Störenfried bekam vier Monate ...

Richter Klebermaß, dem der Unterhaltungswert nicht entgangen war, brachte das Verfahren zu einem pragmatischen Ende. "Für Raufen im Gefängnis gibt's als Einheitspreis drei Monate Freiheitsstrafe." Natürlich unbedingt, um nicht die Autorität der Justizwachebeamte zu untergraben. Lediglich der 22-jährige Türke fasste deren vier aus. Das mag - neben der vielfachen Vorstrafen - auch an seinem gewinnenden Wesen liegen, das dafür sorgte, dass er einen großen Teil des Prozesses außerhalb des Gerichtssaals verbrachte, weil er störte.

