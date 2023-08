Unternalb feierte - auch seinen neuen Stromgenerator

Kommandant Philip Paier konnte beim Festakt eine Reihe von Ehrengästen willkommen heißen. Bürgermeister Stefan Lang ging in seiner Festansprache auf die Notwendigkeit der technischen Ausrüstung der Wehren ein. „Mit diesem Notstromaggregat sind wir in der Lage, in Notfällen kontinuierlich Hilfe zu leisten. Es ermöglicht der Feuerwehr, das Kommunikationssystem aufrechtzuerhalten und ihre Ausrüstung zu betreiben, wenn andere Ressourcen versagen.“

Die Finanzierung des rund 20.000 Euro teuren Aggregats teilten sich Land, Gemeinde und Feuerwehr. „Der Ankauf des notwendigen Pkw-Anhängers im Wert von 6.500 Euro finanzierte unsere Wehr aus eigenen Mitteln“, erklärte der FF-Chef. Für die musikalische Umrahmung der Segnung sorgte das „Windmühlen-Echo“. Für die Festbesucher standen Stelze, Grillhenderl, Schnitzel, Gemüselaibchen und Bratwürstel zur Auswahl. Für die Weine sorgten die örtlichen Winzer.