Zum 50er der Göllersdorfer gibt's das große Bezirksblasmusikfest

Mit der „Musiwiesn“ startet das Bezirksblasmusikfest am Freitag (16. Juni), das heuer von der Blasmusikkapelle Göllersdorf ausgerichtet wird. Nach dem Dämmerschoppen der Weinviertler Hauerkapelle Mailberg werden die Wilden Kaiser aufspielen. Bei freiem Eintritt werden, wie es sich für eine Wiesn gehört, Maßbier, Weißwürste und Brezn kredenzt.

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der Marschmusikbewertung der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Hollabrunn: Um 14 Uhr startet das Monsterkonzert mit über 1.000 Musikern aus dem ganzen Bezirk am Kirchenplatz in Göllersdorf, danach präsentieren sich die Kapellen mit ihren einstudierten Kürfiguren und Marschprogrammen. Für die Versorgung der Fans und Daumendrücker ist auf der Wertungsstrecke mit Getränken und anschließend an die Wertung mit Speis und Trank im Festzelt bestens gesorgt. Nach der Urkundenverleihung wird mit Voixbrass und quantablech gefeiert.

Am Sonntag wird vor dem Mittagstisch und Frühschoppen mit der Stadtmusik Hollabrunn ein Gottesdienst am Festgelände abgehalten. Der Nachmittag gehört der Jugend: Mit Konzerten von Jugendkapellen und einem bunten Programm für junge Musikliebhaber. Auch der Gewinner des Schätzspiels, das über das ganze Wochenende hinweg läuft, wird am Sonntagnachmittag gekürt. So freut sich die Blasmusikkapelle Göllersdorf auf einen gemütlichen Ausklang des großen Festwochenendes und auf alle, die zum Feiern und Genießen kommen.

Das Bezirksblasmusikfest

Freitag, 16. Juni:

18 Uhr: Festbetrieb im Festzelt am Sportplatz

19 Uhr: Dämmerschoppen mit der Weinviertler Hauerkapelle Mailberg

20 Uhr: Bieranstich

21.30 Uhr: Musiwiesn mit den Wilden Kaisern (der Eintritt ist frei, um Tischreservierungen wird gebeten: 0676/9507699)

Samstag, 17. Juni:

13.30 Uhr: Sternenmarsch

14 Uhr: Monsterkonzert am Kirchenplatz mit Marschmusikwertung

ab 15 Uhr: Warme Küche im Festzelt

19 Uhr: Urkundenverleihung

20 Uhr: Voixbrass

22.30 Uhr: quantablech

Sonntag, 18. Juni: