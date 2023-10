Mit 23 geschmückten Wägen startete das Kürbisfest in Retz

Das Kürbisprinzenpaar Katrin und Matthias, Tourismusstadtrat und Festkomitee-Obmann Daniel Wöhrer sowie Bürgermeister Stefan Lang konnten im Innenhof der Winzerfamilie Fasching eine große Anzahl von Ehrengästen willkommen heißen. Angeführt von der Trachtenkapelle Retzbach zog der Promi-Pulk zur Ehrentribüne. Zur selben Zeit strömten tausende Besucher in die Altstadt, um den Festumzug mitzuerleben und das vielfältige Programm rund um die Bluza zu genießen.

Das Moderatorenduo Claudia Schnabl und Hans Gschwindl hieß die Gäste willkommen, darunter die Landtagsabgeordneten Richard Hogl und Michael Sommer, Korneuburgs Bezirkshauptmann Andreas Strobl, Hollabrunn Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Marianne Prinz, Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, die Bürgermeister aus dem Retzer Land, Nationalparkdirektor Christian Übl und Festgründer Reinhold Griebler.

Appell fürs nächste Jahr, Rückblick auf 1993

Es folgten Interviews bei einem 631 Kilogramm schweren Kürbis als Blickfang. Tourismuschef Daniel Wöhrern nutzte die Gelegenheit, die Retzer-Land-Bürgermeister eindringlich zu ersuchen, im nächsten Jahr die Organisation eines Kürbisfestes zu übernehmen. Großes Lob sprach er dem Kürbisprinzenpaar aus, das heuer viel unterwegs war, um Werbung für das Kürbisfest zu machen.

Bürgermeister Stefan Lang erinnerte an das erste Kürbisfest im Jahre 1993 - mit sechs Standeln im Hof des Hotels Althof. Er dankte den Festverantwortlichen und ihren Mitstreitern für das vielfältige Programm in der Retzer Altstadt. Und Nationalparkdirektor Christian Übl schilderte sehr anschaulich die Teilnahme an der ORF-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“, wo die Stadt Hardegg zum drittschönsten Platz in Österreich gewählt wurden.

Richard Hogl ging auf die Bedeutung und Wertschöpfung der Kürbisfrucht in unserer Region ein und eröffnete das diesjährige Kürbisfest. Weinbaupräsident Zöchmann lobte schon jetzt die Qualität der heurigen Weine und stellte fest: „Ein Grüner Veltliner geht immer.“ Vizeweinkönigin Katharina Baumgartner sprach von einem goldenen Herbst. Dann konnten die vielen Besucher einen beeindruckenden Festumzug mit 23 Wägen bestaunen. Zwischendurch sorgten Musikkapellen für Stimmung am Anger.