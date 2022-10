Dreifachturnhalle am Bildungscampus, Ballspielhalle bei HTL

Am HTL-Campus wird eine neue Ballspielhalle errichtet. Foto: HTL Hollabrunn

Zwischen Stadtgemeinde und Bildungsdirektion (Bund) bestehe seit 1972 eine enge Partnerschaft in Hinblick auf die Sanierung und Erweiterung der HTL sowie der Sporthalle Hollabrunn. Am Schulcampus, der derzeit zwischen dem Alten Schlachthof und dem Stadtsaal entsteht, wird (wie berichtet) eine 27 mal 45 Meter große Dreifachturnhalle samt Nebenräumen errichtet.

Ein Drittel der veranschlagten Kosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro schießt der Bund zu. Mit der Fertigstelle bestehe kein weiterer Bedarf des Bundes an der Benützung der Sporthalle, weshalb der Vertrag aus dem Dezember 1974 zu beenden wäre, heißt es im Gemeinderatsantrag.

Der Bund plant weiters die Errichtung einer 44 mal 22 Meter großen Ballspielhalle neben dem bereits bestehenden Turnsaal der HTL. Das Grundstück gehört der Stadtgemeinde Hollabrunn. Die Ballspielhalle soll für die HTL zur Verfügung stehen. Die Gemeinde soll dem Bau zustimmen und ein unentgeltliches Gebrauchsrecht erhalten. Mit der Abwicklung wird die Bundesimmobiliengesellschaft beauftragt.

Rund 220 Millionen Euro werden in Bildungsstandorte im Weinviertel investiert, verlautbarte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am heutigen Tag in einer Pressekonferenz.

