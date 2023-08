Das Kellergassenkulinarium kann auch ein Regenguss nicht vermiesen

Wenn in einer Kellergasse sieben Gänge in oder vor sieben Kellern serviert werden, dann sind die Zeichen auf Kellergassenkulinarium gestellt. Dies war am Donnerstag und Freitag in der Dürnleiser Kellergasse der Fall.

Gestartet wurde ganz oben beim Flemming-Keller. Da erwarteten Klaus Gössl und Gerda Schefberger von der Weinstraße Weinviertel West, die das Kellergassenkulinarium veranstaltete, ihre Gäste mit einem erfrischenden Frizzante vom Gelben Muskateller aus dem Hause „Wein:Hirsch“. Die Hollabrunner Gastwirtin verwöhnte Nappersdorf-Kammersdorfs Bürgermeister Martin Eckl, Landtagsabgeordneten Richard Hogl, Leader-Obmann Peter Steinbach und Weinviertel-Tourismuschef Hannes Steinacker, der mit Tochter Sophie unterwegs war, mit Schwammerl-Bagnotta-Roulade.

Herzhafte Suppe am lauschigen Kellerplatzerl

Nach dieser Stärkung ging die erste Gruppe weiter zum Steinkellner-Keller, wo der Retzerlandhof hausgebeizten Lachs, Bärlauch-Mousse und Rettich-Carpaccio servierte. Zu jedem Gang gab's für die kulinarischen Wanderer natürlich die passende Weinbegleitung zweier Winzer aus der Region.

Die Schwarzwurzel-Cremesuppe wurde am idyllischen Kellerplatzl vor dem Groll-Keller aufgetischt, den Welschriesling 2022 gab's dazu vom Weingut Raith. Winzerin Nadine Schüller schenkte Chardonnay 2021 ein. Den vierten Gang bestritt traditionell Wagner's Wirtshaus aus Hollabrunn. Zum Waller auf Safran-Risotto und Zucchini-Salsa schenkten die Winzer Rosé (Weingut Jassek) und Riesling vom Urgestein (Winzerhof Stift) ins Glas.

Vom Gesprächsthema Nummer eins, wird diese dunkle Regenwolke über die Köpfe der Kulinarium-Gäste hinwegziehen oder wird sie es regnen lassen, konnte vor dem Koslik & Müll-Keller nur das Hauptgericht aus dem Hause Berger in Zemling ablenken: geschmortes Kalbsvögerl mit Juliennegemüse und Kräuterspätzle. Besonders angetan waren die Rotweintrinker bei diesem Gang vom St. Laurent Ried Saatzen vom Weingut Wimberger. Das freute Maria Kappe, Vizebürgermeisterin von Nappersdorf-Kammersdorf, immerhin ist das Weingut ihr Vis-á-vis-Nachbar.

Aber weder die gute Laune noch der gute Wein schafften es, die Regenwolken zu vertreiben und so ging's für den sechsten Gang, dem Käse aus dem Bregenzer Wald, in den Keller von Bürgermeister Martin Eckl. Im Teamwork waren die Tische schnell ins schützende Presshaus getragen und die Bänke abgewischt. „A Köllerpartie findet eben im Keller statt und nicht davor“, betonte Steinacker scherzhaft, dass der Regenguss zum Programm gehöre. Eckl schenkte seinen Gästen seinen Weißburgunder „Alten Reben 22“ ein. Den passenden Rotwein, den Zweigelt „Roter Genuss 20“, gab's von Christian Eder.

Mit Auslese 21 und Nougatknödeln klang das Kulinarium aus

Endstation war im Müllner-Keller. Die Bio-Winzer waren nicht nur Gastgeber und schenkten Gelben Muskateller aus, sie „kochten“ auch den letzten Gang: hausgemachte Nougatknödel mit Vanille-Parfait und Beeren. Die Gebrüder Pöcher waren ebenfalls im Müllner-Keller mit einer Flasche Wein anzutreffen: Sie kredenzten die Grüne Veltliner Auslese 21 und erzählten, wie schwierig es war, diese Auslese in die Flasche zu bringen.

Als der Regen aufgehört hatte, fanden die Gäste wieder draußen zusammen, lauschten der Musik und genossen ein Glaserl Wein. So auch Richard Hogl und Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim, die mit ihrem Mann ebenfalls zu den Stammgästen des Kellergassenkulinariums zählt.