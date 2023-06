Dürnleis Die Kellergasse als Ort zum Verlieben

Ilse Gritsch ist als Kellergassenführerin in ihrem Element: Hier kann sie Wissen vermitteln und Leute zusammenbringen. Am 8. Juli lädt sie zu ihrer fünften Führung speziell für Singles ein. Foto: privat

W er gerne neue Leute kennenlernen und sich vielleicht auch verlieben will, ist bei Ilse Gritsch am 8. Juli gut aufgehoben: Da lädt die passionierte Kellergassenführerin zur Single-Kellergassenführung in die Dürnleiser Kellergasse ein.

Wer die Kellergassenführerin Ilse Gritsch kennt, der weiß, dass sie gern Menschen zusammenbringt und ihnen eine gute Zeit bescheren möchte. Darum lädt sie am Samstag, 8. Juli, zur Single-Kellergassenführung in die königliche Kellergasse Dürnleis ein. Damit feiert sie ein kleines Jubiläum, es ist nämlich schon die fünfte Kellergassenführung für Singles, die stets rund um den Tag des Kusses stattfindet. „Als ich mit den Kellergassenführungen angefangen habe, hat mich ein Herr aus Hollabrunn angerufen. Er hat gesagt, er würde gern zur Kellergassenführung kommen, er ist aber allein und wollte wissen, ob das etwas ausmacht“, erinnert sich die Kammersdorferin, wie die Idee entstanden ist. „Wenn man irgendwo alleine hingehen kann, dann in die Kellergasse“, ist sie überzeugt. Denn dort findet sich immer jemand, dem man zuprosten kann. „Es ist immer locker, die Leute sollen einen schönen Nachmittag haben“ Und so lud sie im Jahr darauf zum Tag des Kusses zu ihrer ersten Single-Kellergassenführung. Dass dieses Angebot so gut angenommen wird, damit hat sie nicht gerechnet. „Es ist nicht einfach für die Leute, irgendwo alleine hinzugehen“, weiß Gritsch. Doch sie trauten sich, die Führung war ein Erfolg. „Es sind viele Freundschaften entstanden“, weiß sie. Denn nach wie vor ist die passionierte Kellergassenführerin mit einigen in Kontakt. „Es kommen natürlich keine jungen Diskoflöhe, aber Menschen im besten Alter“, berichtet sie über ihr Publikum. Auch ein 80-Jähriger war schon einmal dabei und flirtete gerne mit den Damen. Wie sieht’s eigentlich mit der Männerquote aus? „Bis jetzt war immer Hälfte Hälfte“, ist Gritsch selbst überrascht, dass immer wieder so viele Männer mit dabei sind. Wichtig ist ihr, dass niemand Angst hat, dass hier aktiv gekuppelt wird: „Es ist immer locker, die Leute sollen andere Menschen kennenlernen und einen schönen Nachmittag miteinander verbringen.“ Und dieser Nachmittag klingt nach dem Marsch durch die Kellergasse beim Heurigen Müllner stets in bester Weinviertler Manier aus. 5. Single-Kellergassenführung am 8. Juli: Treffpunkt: 15 Uhr am Beginn der Dürnleiser Kellergasse (hinter dem Lagerhaus)

15 Uhr am Beginn der Dürnleiser Kellergasse (hinter dem Lagerhaus) Anmeldung und Infos bei Ilse Gritsch: 0664/73313306 oder i-gritsch@gmx.at

0664/73313306 oder i-gritsch@gmx.at Kosten pro Person: 13 Euro - dafür gibt's neben den vielen Infos und guter Laune einen Begrüßungsfrizzante, Weinproben und Nussbrot