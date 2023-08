Die nächste Schau im Jeller-Keller

Zu einer Fotoschau der anderen Art wird in den Jeller-Keller in der Dürnleiser Kellergasse eingeladen. Unter dem Titel „In die Röhre schau'n“ geht am 27. August die zweite Fotoschau dieser Art über die Bühne. Zwei Fotografen und ein Maler zeigen ihre Werke als Fotofilme auf einem Monitor in der Kellerröhre.

Der Maler ist Franz Seidl, der seine Werke - Malereien und Fotos - zum Thema „Hintaus im Wandel“ präsentiert. Dabei zeigt er, wie sich das „Hintaus“ in den Weinviertler Dörfern verändert hat.

Hans Gumpinger ist Fotograf und Mitglied des Fotoclubs Ernstbrunn. Seine Bilder zeigen Mikroskop- und Makroaufnahmen über Tier- und Landschaftsfotos bis hin zum Weltall und stehen unter dem Motto „Vom Unsichtbaren zum Unvorstellbaren“.

Der dritte im Bunde ist der Gastgeber selbst: Karl Jeller gehört dem Hollabrunner Fotoclub an und begab sich mit der Kamera „Auf Pirsch um den Globus“. Von ihm sind Tierfotografien vom Balkan, dem Nordpolarmeer sowie aus Afrika und Asien zu sehen.

Die Besucher müssen keine Angst haben, etwas zu verpassen, denn ab 14 Uhr wird der Fotofilm in Dauerschleife gezeigt, die Beiträge werden alle 30 Minuten wiederholt. Im Presshaus und vor dem Keller wird geplaudert, diskutiert und Wein vom Dürnleiser Bio-Weingut Müllner genossen. Und wann immer sie wollen, können die Besucher in die Kellerröhre gehen, um „in die Röhre zu schau'n“.

Der „Jeller-Keller“ ist in der Kellergasse Heinreich am Hügel zwischen Kammersdorf und Dürnleis zu finden, knapp neben der Landesstraße.