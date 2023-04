Im „Jeller-Keller“ schauten die Gäste in die Röhre

Unter dem Titel „In die Röhre schau’n“ ging im „Jeller-Keller“ am Kellerplatzerl in Dürnleis eine Fotoschau der etwas anderen Art über die Bühne: Drei Fotografen vom Fotoclub Hollabrunn präsentierten Fotofilme auf einem 50-Zoll-Monitor in der Kellerröhre.

Fritz Tradinik, Obmann des Fotoclubs Hollabrunn, zeigte Bilder von der Landschaft rund um Wullersdorf im Wechsel der Jahreszeiten. Franz Stagl begeisterte die Besucher mit seinem Fotofilm über die Wachau im herbstlichen Farbenkleid und Kellerbesitzer Karl Jeller präsentierte Porträtfotos. Außerdem ließ er von einer künstlichen Intelligenz Bilder zum Thema „Klimawandel im Weinviertel“ generieren. Diesen Werken gab er den Titel: „Was blüht uns noch?“ Damit sorgte der Fotograf natürlich für eine angeregte Diskussion über die Zukunft der künstlichen Intelligenz.

Da das Interesse an der Veranstaltung groß war, plant Jeller, nun öfter derartige Kunstevents in seinem Weinkeller zu veranstalten. Fotografen, Maler und andere Künstler, die ihre Arbeiten kostenlos präsentieren möchten, können sich gern beim Fotoclub Hollabrunn melden.

Kontakt: www.fotoclub-hollabrunn.at oder info@fotoclub-hollabrunn.at

