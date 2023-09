150 Kilometer auf Klemens-Wallfahrt von Taßwitz nach Wien

Das Klemens Hofbauer-Komitee organisierte erneut die internationale Wallfahrt vom Geburtsort des Hl. Klemens Maria Hofbauer (Taßwitz) zu seinem Sterbeort (Wien). Eine große Anzahl von Pilgern war zum Festgottesdienst in die Klemenskirche von Taßwitz gekommen. Darunter eine Gruppe von fast 50 Personen mit einem Sonderbus aus Wien. Mit im Bus waren auch etwa 15 Missionsschwestern der „Königin der Apostel“ angereist und unterstützten die Feier mit Gesang und auf der Orgel.

Der diesjährige Festprediger war Martin Leitgöb, Provinzial der Provinz Wien-München, der selbst mehrere Jahre in Prag wirkte und Tschechisch spricht. Auch viele Priester aus Wien (Maria am Gestade und Hernals) waren gekommen, darunter der Generalvikar der Erzdiözese Wien, Nikolaus Krasa, der sich zu Fuß auf den Weg nach Taßwitz machte. Er gehört zu den Initiatoren des Hofbauer-Pilgerweges von Taßwitz nach Wien.

Die Hl. Messe feierten mit den Festgottesdienstbesuchern insgesamt acht Priester aus Österreich und Tschechien, aus Indien und Nigeria und Diakon Josef Doppler. Dabei wurde besonders der wichtigen Bitte um Weltfrieden gedacht. Rektor Josef Michalcik aus Taßwitz lud nach dem Gottesdienst zu einer Agape in den Saal des Klosters ein - eine Gelegenheit zur Begegnung über Sprach- und Landesgrenzen hinweg.

Der Klemens Maria Hofbauer-Pilgerweg beginnt in Taßwitz und führt über Znaim, die Staatsgrenze bei Mitterretzbach, Retz und Eggenburg über insgesamt rund 150 Kilometer weiter nach Wien/Maria am Gestade. Auf diesem Weg befinden sich 28 Informationstafeln in Abständen von zirka fünf Kilometern zu Themen, die Klemens Maria Hofbauer in seinem Leben geprägt und ausgezeichnet haben. Bei jeder Tafel erhält man einen Pilgerstempel für das Pilgerheft.