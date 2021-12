Durchschnittlich 1.430 Arbeitslose im Bezirk Hollabrunn

In keinem Jahr zuvor hat es eine höhere Dynamik am Arbeitsmarkt gegeben als in den letzten zwölf Monaten. Gegenüber dem Vorjahr wird die Jahresbilanz 2021 im Bezirk Hollabrunn ein Beschäftigungsplus von zwei Prozent auf voraussichtlich 20.322 unselbständig Erwerbstätige ergeben.