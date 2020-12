Patrick Eber ist in Hollabrunn als Bezirksgeschäftsführer der SPÖ bekannt. In seiner Heimatgemeinde Zellerndorf ist er geschäftsführender Gemeinderat. Außerdem ist er der einzige rote Kammerrat im Bezirk. Diese Funktion brachte ihm nun auch einen neuen Posten ein: Seit 1. November ist der Platter Landessekretär der SPÖ Bauern und beerbte damit Christian Hengst aus dem Bezirk Gmünd.

Die Zahl der SPÖ-Bauern im Land sei überschaubar. Der 32-Jährige ist einer der wenigen, die noch selbst eine Landwirtschaft betreiben. „Die SPÖ wird eher nicht als Partei der Bauern gesehen“, ist er realistisch. Er will nun innerhalb der Partei das Feingefühl für die Anliegen der Bauern stärken und die landwirtschaftlichen Kompetenzen der SPÖ aufbauen.

Als Zielgruppe sieht er vor allem die Nebenerwerbsbauern. Davon gebe es nur noch wenige, weil geduldet wurde, dass große Betriebe forciert werden. „Dabei sind auch die Nebenerwerbsbauern sehr wichtig für die Landschaftspflege“, betont Eber. Außerdem seien Landwirte starke Multiplikatoren, da sie viel unter Leute kommen. „Ich will das Verhältnis der Landwirte zur SPÖ aussöhnen und ihnen die Angst vor der SPÖ nehmen“, so Eber über seine Ziele.

Ebers Ziel: Mehr Vertreter der SPÖ in der Bauernkammer

Wichtig sei ihm, dass die Sozialdemokratie nicht mehr als Partei der Verbote wahrgenommen wird. Dabei denkt er an das Glyphosat. „Der Pflanzenschutz und die Forschung sind mir wirklich wichtige Anliegen.“ Die Forschung soll so schnell wie möglich voranschreiten können, um Alternativen zu finden. EU-Abgeordneter Günther Sidl sehe das ebenso. Mit ihm ist Eber in gutem Kontakt.

Rückendeckung bekommt Eber von Ernst Wagendristl, dem Landesvorsitzenden der SPÖ-Bauern. Er hatte Eber für den Job des Landessekretärs vorgeschlagen. Das langfristige Ziel des Platters: Es soll wieder mehr Vertreter der SPÖ in den Bauernkammern geben. Auch wenn die Zusammenarbeit mit Hollabrunns Bauernkammerobmann Fritz Schechtner sehr gut sei, sind die nackten Zahlen für den Platter ernüchternd: Von 42 Kammerräten stellt 40 der Bauernbund, die verbleibenden Mandatare fallen auf Blau und Rot.

Vor den Kammerwahlen 2020 bekleidete die SPÖ noch zwei Mandate. Gerhard Sklenar und Ernst Lang, die Eber beide als sehr engagiert beschreiben, beschlossen, das verbleibende Mandat in jüngere Hände zu legen und einen Generationswechsel zu vollziehen.

Tierisches Treiben am Heufurther Hof

Als die NÖN den neuen Landessekretär besuchte, war auf dem Heufurther Hof der Familie seiner Frau gerade einiges los: Zwei Mangalitza-Schweine wurden geschlachtet und am Hof weiterverarbeitet. Insgesamt 80 Mangalitzas suhlen sich auf dem Hof und im Außenstall, der gerade ausgebaut wird. Heuer sind noch mehr der 150-Kilo-Schweine hier als sonst um diese Jahreszeit. Auch das ist der Corona-Pandemie geschuldet, weil ein größerer Abnehmer aufgrund des Wegfalls der Adventmärkte abgesprungen war.

„Die Tiere werden bei uns langsam aufgefüttert“, sagt Ebers Frau Bernadett. Jedes Tier wird vom Betrieb, der beim Zuchtverband Arche Austria Mitglied ist, selbst zum Fleischhauer transportiert.

Übrigens: Für Eber gibt es nun eine weitere Parallele zu SPÖ-Urgestein Josef Pfeifer. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete lebt ebenfalls in Platt, nur einige Häuser neben den Ebers. Pfeifer war ebenfalls Landwirt, Obmann der SPÖ-Bauern Niederösterreichs und Agrarsprecher unter Kanzler Bruno Kreisky.