Bei seiner täglichen Walking-Runde kommt der ehemalige Volksschuldirektor Stefan Scherz an einem unbenutzten Weinkeller in der Himmelgraben Gasse in seinem Heimatort Ebersbrunn vorbei. "Da hörte ich ein klägliches Miauen", erzählt er von den Ereignissen am Dienstag.

Darum ging der Ebersbrunner rund um den in einen Hang gebauten Keller. "Eindeutiges Miauen!", war für Scherz klar. Er fand heraus, wem dieser Weinkeller gehört und kontaktierte den Besitzer. "Tatsächlich wurden drei Jungkatzen in einem Schacht gefunden", berichtet der Pensionist weiter. Nachdem die kleinen Streuner gerettet waren, seien sie sofort in den nahe gelegenen Wald geflohen.

Die Mutter dürfte ihre Kätzchen aber noch vermissen. Bei einer seiner nächsten Walking-Runden bemerkte Scherz "die Alte", die auf ihre Jungen zu warten scheint, aber flieht, sobald man sich ihr nähert.