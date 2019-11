Unter dem Motto „Global Connect“ fand der heurige Skype-a-Thon von Microsoft statt. Jedes Jahr im November skypen Schulen aus der ganzen Welt miteinander, um innerhalb von 48 Stunden möglichst viele virtuelle Meilen zu sammeln. Das Erzbischöfliche Gymnasium Hollabrunn war an zwei aufregenden Tagen mit auf dieser Reise.

Für jeweils 400 erreichter virtueller Meilen stellt Microsoft Bildungsressourcen für ein Kind in Not zur Verfügung. 17 Millionen Meilen waren angepeilt, geschafft wurden schlussendlich mehr als 29 Millionen (29.249.793). 38.576 Meilen davon haben Jugendliche aus dem Hollabrunner Aufbaugym unter der Koordination von Gudrun Edhofer zurückgelegt.

Gymnasiasten stellten Österreich vor

So stellte die 3B-Klasse ihr Heimatland in Form einer Power-Präsentation in Tunesien, Argentinien, Indien, Colorado und Serbien vor. Auf Englisch erzählten die Schüler über Traditionen, typische Gerichte, wichtige Persönlichkeiten und beeindruckende Landschaften. Dafür blieben sie sogar freiwillig bis 18 Uhr in der Schule.

Israelische Schüler zeigten der 6B-Klasse traditionelle Tänze. Bei einem sogenannten „Mystery Skype“ sollten die Jugendlichen nur durch Ja/Nein-Fragen und mit Hilfe eines Atlas erraten, aus welchem Land oder welcher Stadt die jeweils andere Klasse kommt.

Bevor man die erste Frage stellte, wurde die „fremde“ Klasse auf Chinesisch, Kroatisch, Farsi, Englisch, Spanisch und Deutsch begrüßt: Sprachen, die alle von Jugendlichen in der Übergangsklasse ("Ü") des Erzbischlöflichen Gymnasiums gesprochen werden. Die geplante Verwirrung war perfekt. Es dauerte nicht lange, bis die "Ü" herausfand, dass der nächste „Skypecall“ mit Georgien stattfand.

Unterhaltung mit der ganzen Welt

Die 4C-Klasse stellte Österreich in 60 Sekunden in einem Flipgrid-Video vor und lauschte dann gespannt Amanda Calitz und ihren Erzählungen von Südafrika.

Durch den Skype-a-Thon lernten die Schüler, wie man sich präsentiert, worauf man beim Skypen achten soll, welche unzähligen Zeitzonen es gibt, dass man sich ganz einfach mit der ganzen Welt unterhalten kann und dass es doch gar nicht so schwer ist, frei auf Englisch zu sprechen. "Es ist heutzutage wirklich einfach, sich ein Stück der Welt ins Klassenzimmer zu holen", schmunzelt die Lehrerin.