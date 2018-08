2.100 Leute stürmten Steinbruchparty der Feuerwehr .

Die Feuerwehr Eggendorf am Walde ließ wieder die Post bei der Steinbruchparty in Eggendorf am Walde abgehen. Mit den heimischen Chartstürmern „Krautschädl“ und „Tagträumer“ wurde die Location um eine Klasse kultiger.