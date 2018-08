Am Samstag, dem 11. August, verwandelt sich der Steinbruch einmal mehr in eine Party-Location. Der Festl-Express fährt an diesem Abend ebenfalls aus. So müssen Jugendliche kein Taxi organisieren, Eltern müssen nicht mitten in der Nacht „ausrücken“, um ihre Kinder abzuholen. Busse bringen die Jugendlichen entlang von drei Routen – vom Pulkautal, Retzerland und Schmidatal kommend – sicher nach Eggendorf.

Das Angebot ist heuer noch kostenlos, da es von der Leader-Region unterstützt wird.

Wie kommt man zu einem Platz im Festl-Express? Auf Facebook (www.facebook.com/festlexpress) oder auf Instagram verbindlich anmelden, schon ist ein fixer Platz reserviert. Dort sind auch die Abfahrtszeiten der Busse zu finden.

Das Projektteam hofft, dass dieser Jugend-Shuttle im Hollabrunner Bezirk gut genutzt wird. Entwickelt wurde die Idee von der Leader-Region gemeinsam mit den Jugendgemeinderäten aus dem Bezirk und der „jugendarbeit.07“ Hollabrunn.