Mit einem Wortgottesdienst vor dem Kriegerdenkmal in der Maissauer Katastralgemeinde Eggendorf begann am vergangenen Sonntagvormittag der große Festtag des Feuerwehrabschnitts Ravelsbach. Rosa Klepp leitete den Gottesdienst, die Trachtenkapelle Eggendorf am Walde gestaltete diesen musikalisch.

Abschnittskommandant Andreas Schwingl berichtete, dass sich der Feuerwehrabschnitt Ravelsbach derzeit aus 763 aktiven FF-Mitgliedern – darunter 68 Feuerwehrfrauen – sowie 228 Reservisten und 49 Feuerwehrjugendmitgliedern zusammensetzt. Doch gerade die Jugend, die in fünf Gruppen betreut wird, und Übungen hätten unter den Corona-Maßnahmen zuletzt sehr gelitten, hofft nicht nur Schwingl, dass es mit den schwerwiegenden Einschränkungen nun vorbei ist.

Großer Dank galt seinem langjährigen Stellvertreter Werner Murhamer, der altersbedingt ausscheiden musste. Josef Baumeister übt dieses Amt nun aus.

„Schön, nach langer Zeit zusammenzukommen“

„Schön, nach langer Zeit wieder zusammenkommen zu können“, freut sich Maissaus Bürgermeister Josef Klepp, dass der Abschnittsfeuerwehrtag im Gegensatz zum Vorjahr nun stattfinden konnte. Lobende Worte richtete Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Renate Giller-Schilk an die Kameraden: „Die Ereignisse der letzten Wochen haben gezeigt, dass man sich auf unsere Feuerwehren verlassen kann.“

Von der Vorbildwirkung der Feuerwehrleute sprach Bezirkskommandant Alois Zaussinger: „Wir werden als Feuerwehr ganz besonders beobachtet“, unterstrich er und dankte speziell jenen FF-Kameraden, die erst kürzlich in Nordmazedonien im Waldbrandeinsatz standen. Mit dabei war unter anderem der Mühlbacher Feuerwehrchef und Zugskommandant des Sonderdienstes Waldbrand, Manfred Trauner.

„Unwetter und Unfälle machen auch in einer Pandemie nicht halt“, dankte Landtagsabgeordneter Richard Hogl den FF-Kräften für die unermüdliche Hilfsbereitschaft.

„Heute wollen wir auch die längst fälligen Ehrungen unserer verdientesten Kameraden vornehmen – und das im würdigen Rahmen“, leitete Zaussinger schließlich die Überreichung von Auszeichnungen ein.