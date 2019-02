Seit mehr als 20 Jahren begeistert der Steinbruch in Eggendorf am Walde mit Partys vor außergewöhnlicher Kulisse. Auch für heuer haben sich die Veranstalter von der Freiwilligen Feuerwehr wieder etwas Besonderes für die Arena am Fuße des Manhartsberges einfallen lassen. Zum großen Live-Spektakel kommen mit „Itchy“ und „Guadalajara“ zwei Top-Bands aus Deutschland und Österreich.

"Gefährlichste Blaskapelle" Österreichs im Steinbruch

Das Programm 2019 wird am 9. August mit dem beliebten Oldie-Abend (freier Eintritt) starten. Camper können den ausgedehnten Zeltplatz nutzen. Am 10. August werden dann die beiden Live-Bands den Steinbruch zum Beben bringen: „Guadalajara“ ist Aushängeschild der österreichischen Ska-Punk-Szene. Nach mehrjähriger Pause ist die „gefährlichste Blaskapelle“ Österreichs erst 2018 auf die große Bühne zurückgekehrt und ist 2019 nur im Rahmen ausgewählter Konzerte zu erleben.

Sibbi, Panzer und Max bilden „Itchy“ - auch diese Punkrockband beehrt den Steinbruch in Eggendorf am Walde. | Ilkay Karakurt

„Itchy“ zählt zu den wichtigsten Punkrock-Vertretern aus Deutschland. Sibbi, Panzer und Max aus Eislingen an der Fils blicken auf eine 15-jährige Bandgeschichte mit über 900 Shows in 20 Ländern sowie auf das mittlerweile siebente Studioalbum zurück.

Günstige Tickets für "Early Birds"

Nach den Live-Konzerten findet ab 23.30 Uhr wieder die kultige Steinbruch-Party statt. Der Vorverkauf für die Steinbruch-Arena 2019 ist angelaufen. Für Frühbucher steht ein limitiertes Kontingent an stark ermäßigten „Early Bird“-Tickets um 20 Euro bereit.



Tickets auf NÖN.at/ticketshop!

Kartenanfragen können auch per E-Mail an die FF Eggendorf gerichtet werden: tickets@steinbruch-arena.at