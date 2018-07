Eggendorf heiß auf Tagtraeumer und Krautschädl .

Die Vorbereitungen laufen auch Hochtouren, in wenigen Tagen ist es so weit: Die Steinbruch-Arena in Eggendorf am Walde, die als Party-Location bereits seit mehr als 20 Jahren tausende Menschen begeistert, wird zum Schauplatz eines zusätzlichen Highlights im heimischen Veranstaltungskalender.