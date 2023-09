Mehr als 40 Jahre bei Maissauer Tischlerei, deren Ende naht

Am 6. Juli 1981 kam Robert Svejda als Lehrling in die Tischlerei am Maissauer Kirchenberg. Nun konnte er aus den Händen des Hollabrunner Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiters Julius Gelles die „Goldene Mitarbeitermedaille der WKO NÖ" für mehr als 40 Jahre Zugehörigkeit im Betrieb entgegennehmen. „Das kommt heute gar nicht mehr so oft vor“, bestätigte Gelles.

Betriebsschluss nach 155 Jahren

Gleichzeitig teilte Tischlermeister Edmund Zellhofer mit, dass er seine Wohlfühl-Tischlerei schließen wird. Nach 155 Jahren Tischlereibetrieb in Maissau werden die Maschinen stillstehen und die Mitarbeiter ihr Werkzeug aus der Hand legen. Neben Robert Svejda war in der Tischlerei seit September 2020 auch Roman Kanzian als Geselle beschäftigt.

In den wohlverdienten Ruhestand möchte Meister Zellhofer vorläufig aber noch nicht. „Mein Mann geht sozusagen auf Raten in Pension“, meinte Maria Zellhofer schmunzelnd. Da braucht's wohl noch eine gewisse Nachdenkphase, bis Edmund Zellhofer seinen Hobel für immer aus der Hand legen wird.