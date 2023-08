In Ravelsbach wurde ein neues Haus „bezogen“

Mit strahlenden Kinderaugen wurde von den Kindergartenkindern ihr neues Spielhaus am Spielplatz Angererpark in Empfang genommen. Altpfarrer Pater Christian Blauensteiner und Ivan Harangozo errichteten in Eigeninitiative ein wahres Vorzeigehäuschen, während die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs Karl Nosko und Andreas Winkler den notwendigen Platz dafür vorbereiteten.

Bürgermeister Walter Schmid, Vizebürgermeisterin Auguste Lehner sowie das Betreuerinnenteam der Kindergartenferienbetreuung waren sich einig: „Das ist ein wirklich gelungenes Projekt zur Freude unserer Kleinsten.“