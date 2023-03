Retzer Stadtamtsdirektor zieht Schlussstrich unter aufregende Zeit

„Es hat mich immer stolz gemacht, einen der schönsten Arbeitsplätze zu haben“, blickt Andreas Sedlmayer auf den Retzer Hauptplatz. Offiziell geht er mit 1. April in Pension, doch sein Büro ist längst geräumt. An der Tür ist bereits der Name seines Nachfolgers Christoph Kellner zu lesen.

„Es war ein sehr einschneidendes Erlebnis, mein Zimmer auszuräumen“, erinnert sich Sedlmayer, „wirklich viele Schätze“ gefunden zu haben. Etwa Akten aus der Vergangenheit, die dort aufbewahrt werden sollten, wo nicht jeder Zugang hat. „Es war aber schon hoch an der Zeit, das Büro auszuräumen“, lacht der scheidende Stadtamtsdirektor, der mehrere hundert Liter Altpapier ausgemustert hat. Jetzt sei aber wirklich alles weg.

Elf Jahre im Landesdienst, dann ging's nach Retz

Als er im Jänner 1992 seinen Job antrat, tat er das mit dem Gedanken, als Stadtamtsdirektor in Pension zu gehen. „Das war früher so.“ Dennoch hatte Sedlmayer, der Bürgermeister in Haugsdorf ist, die Option, zu seinem früheren Arbeitgeber zurückzukehren: „Ich war elf Jahre im Landesdienst und habe mich dort ein Jahr karenzieren lassen.“

Im Land war er fürs Prüfungswesen und Förderungen zuständig. Kontakte, die Sedl-mayer während dieser Zeit knüpfte, halfen ihm in seiner Arbeit als Stadtamtsdirektor weiter. „Ich hab viele Leute kennengelernt und hatte für meine jungen Jahre schon ein tolles Netzwerk.“

Bürgermeister Lehr ließ Sedlmayer werken

Bürgermeister Adolf Lehr ist es gewesen, der Sedlmayer, der übrigens Mitglied des Landhauschores war, animierte, sich für den Posten zu bewerben. „Damals war alles noch ganz klein“, blickt er sich während des NÖN-Gesprächs, das im Büro des amtierenden Stadtchefs Stefan Lang stattfand, um. Was heute ein großer Raum ist, waren früher die Zimmer des Bürgermeisters und des Stadtamtsdirektors. Seine Anfänge seien herausfordernd gewesen, er sei sehr unbedarft an die Aufgaben herangegangen. Dankbar ist Sedlmayer, dass der heute 96-jährige Lehr „mich viel selbst machen hat lassen“.

Lang ist der fünfte Bürgermeister, mit dem er zusammengearbeitet hat. Es habe immer ein gutes Auskommen gegeben; ebenso mit den Mitarbeitern. Diese seien stets sehr motiviert gewesen und hätten schnell gelernt. Jetzt beschäftigt die Stadtgemeinde über 50 Mitarbeiter, „als ich angefangen hab‘, waren es knapp über 30“, erinnert sich Sedlmayer. Der Anstieg liege unter anderem daran, dass es heute acht statt der anfänglich vier Kindergartengruppen gibt.

Sedlmayer führte „Piepserl“ und Fax am Retzer Stadtamt ein

Was hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten noch verändert? „Ich bin damals in der NÖN gestanden, weil ich das Piepserl eingeführt hab“, schmunzelt der 61-Jährige. Anfang der 1990er waren die Außendienstmitarbeiter nicht erreichbar. Das war zum Beispiel bei Wasserrohrbrüchen ein Problem. „Wenn’s gepiepst hat, haben sie gewusst, sie müssen sich bei mir melden.“

Das Fax führte er ebenfalls ein. An die Reaktion des damaligen Stadtchefs kann sich Sedlmayer noch gut erinnern: „Wozu brauch ma des?‘“ Im Laufe der Jahre habe sich der Parteienverkehr stark verändert.

Abschiedsinterview mit dem langjährigen Stadtamtsdirektor von Retz: Andreas Sedlmayer tritt mit vielen schönen Erinnerungen seine Pension an. Foto: Franz Enzmann

Der Retzer Althof war gerade im Entstehen, als Sedlmayer seine Arbeit in der Stadtgemeinde aufnahm. Hier kam ihm bereits zugute, dass er sich im Förderwesen sehr gut auskannte: „Geplant wurde er mit 136 Millionen Schilling. Das ist sich natürlich nicht ausgegangen“, sollten die Kosten auf über 180 Millionen Schilling ansteigen. „Es war geplant, dass die Gemeinde den Althof mit einem Geschäftsführer selbst führt“, erinnert sich Sedlmayer. Das habe aber nicht funktioniert, darum wurde an Alexander Ipp verpachtet.

Dreharbeiten in Retz waren prägende Zeit

„Außergewöhnlich war sicher auch, dass die Serie Julia bei uns gedreht wurde. Ich könnt‘ wahrscheinlich noch 20 Jahre im Amt sein und würde das nicht mehr erleben“, waren die Jahre 1998 bis 2002 prägend. „Ich hab‘ den Produzenten ganz gut kennengelernt und hab‘ mit ihm vereinbart, dass Retz auch in der Serie vorkommt. Alles andere hätte uns touristisch ja gar nichts gebracht“, weiß Sedlmayer, dass die Stadt in der Serie eigentlich einen anderen Namen hätte bekommen sollen.

„Es war eine aufregende und spannende Zeit“, denkt der Haugsdorfer zurück. Immerhin war sein Zimmer das Notariat in der Serie mit Christiane Hörbiger, die eine Richterin spielte. Gern denkt Sedlmayer auch an die Schnapsverkostungen mit Franz Buchrieser zurück.

Was seine liebste Aufgabe als Stadtamtsdirektor war? „Die Stadtnachrichten und die vielen Projekte zu entwickeln.“ Letzteres sei sehr oft berührend und beglückend gewesen, „auch wenn die Finanzen immer ein Problem gewesen sind“, lacht Sedlmayer. Gleichzeitig ist er froh, dass die handelnden Politiker „immer so weitblickend gewesen sind und innovative Projekte zugelassen haben“. Retz sei eine außergewöhnliche Stadt: „Man muss sich nur den Hauptplatz anschauen, er ist der zweitgrößte in Österreich, nach Linz“, sagt er stolz.

Neue Wohnungen: „Einige haben vor Freude geweint“

Ein Erlebnis blieb dem baldigen Pensionisten in prägender Erinnerung: Retz sei eine der ersten Städte gewesen, die Seniorenwohnungen errichtet haben. Es gab einen Gemeindebau, der sehr heruntergekommen war, und in dem die Menschen in sehr armen Verhältnissen lebten. Mit einem Wohnbauträger wurden dort neue Wohnungen errichtet. „Die Leute durften dort dann wieder einziehen. Einige haben vor Freude geweint, weil sie endlich in einem ordentlichen Wohnraum leben konnten. Das hat mich auch sehr berührt.“

Welchen Rat hat er für seinen Nachfolger? Kellner war bereits Amtsleiter und Kassenverwalter „und kennt sich daher großartig aus“. Die Menschen in Retz beschreibt Sedlmayer als sehr freundlich und weltoffen. Das zeige sich auch daran, dass zwei große Caritaseinrichtungen gut angenommen werden. „Das hat mich immer stolz gemacht und ich wünsche Christoph, dass er sich diesen Blick auf die Stadt bewahrt.“

