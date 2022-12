Ein Abschied voller Überraschungen für Schuldirektorin

Werbung

Als Junglehrerin begann Monika Müller 1981 an der Hauptschule Haugsdorf zu unterrichten. Dort konnte sie ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammeln.

Nach über elf Jahren als Schulleiter-Stellvertreterin wurde ihr die Leitung der Mittelschulen Haugsdorf und Hadres übertragen. Bis jetzt war sie an den Mittelschulen im Pulkautal tätig. Die Lehr- und Leitungstätigkeit an den beiden ÖKO-Mittelschulen war für Müller immer eine Herzensangelegenheit. Nun begab sie sich nach über 40 Dienstjahren in den Ruhestand.

Überraschung in der Kirche und in der Schule

Die Schüler beider Schulen hatten mit ihren Lehrkräften zum Pensionsantritt der Schulleiterin einige Überraschungen vorbereitet: In Haugsdorf wurde Müller im Rahmen der Adventkranzweihe in der Kirche überrascht: Pfarrvikar Christoph Pfann und Religionslehrer Frater Leo Maria Zehetgruber segneten sie und alle Schüler. Begleitet wurde der Segen vom Musiklehrer Markus Hackl mit dem Lied „Gott segne dich“. Zutiefst gerührt dankte die Schulleiterin für diese Erfahrung.

Bei der Adventkranzweihe in Haugsdorf wurde die nunmehr ehemalige Mittelschuldirektorin Monika Müller ebenfalls gesegnet und verabschiedet. Foto: privat

In Hadres hatten die Schüler mit allen Lehrern eine Feierstunde vorbereitet. Diese Überraschung ist ebenfalls gelungen: „Ein Hoch auf Sie …“ lautete die musikalische Begrüßung, darauf folgten ein persönlich aufbereitetes Gedicht und Dankesworte der Schulleiterin-Stellvertreterin Marie-Christin Rapp. Segenswünsche von Pater Johannes Linke schlossen diese Verabschiedung ab. „Einen schöneren Abschied hättet ihr mir nicht bereiten können!“, freute sich Müller.

Die Leitung beider Schulen hat mit 1. Dezember Gabriele Baumgartner-Wöber übernommen

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.