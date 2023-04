Zum 80er: „Der kleine Prinz“ tanzt in Hollabrunn

Im April jährt sich die Veröffentlichung von Antoine de Saint-Exupérys Werk „Der kleine Prinz“, einem der berühmtesten Bücher aller Zeiten, zum 80. Mal. Weltweit wurden schätzungsweise 140 Millionen Exemplare verkauft, unzählige Verfilmungen hervorgebracht und das Buch wurde in etwa 500 verschiedene Sprachen und Dialekte übersetzt. Damit ist es nach der Bibel das am zweithäufigsten übersetzte Werk aller Zeiten. Da sind Hörspiele, Film-, Bühnen- und Fernsehproduktionen, Brett- und Videospiele und sogar eine Anime-Serie noch nicht einbezogen.

Diesem kleinen Helden, der immer noch ein Dauerbrenner in Kinderzimmern ist, erweist die Tanzturbine der Musikschule Hollabrunn ihre Reverenz zum Geburtstag. In 15 Tänzen werden sich 60 Teilnehmende von vier bis 20 Jahren am 7. Mai um 17 Uhr im Stadtsaal durch die fantasievolle Geschichte tanzen. So bunt wie die Geschichte sind auch die Choreografien der beiden Lehrerinnen Angelina C. Abasolo und Sonia Setien.

Antoine de Saint-Exupéry, selbst begeisterter Pilot, muss hier in der Sahara 1935 erst einmal das Wrack seiner Caudron C.630 Simoun F-ANRY in Augenschein nehmen. So ganz nebenbei lässt dieses Bild an den Anfang des „kleinen Prinzen“ denken. Foto: Bureau d’Archives des Accidents d’Avions

Da werden auf der Bühne Affenbrotbäume und Planeten herumwirbeln, wird sich der Raum in einen Thronsaal verwandeln und es werden sogar drei Vulkane eine Tarantella tanzen. Der musikalische Bogen der Geschichte ist ebenso vielfältig. Neben Brahms, Händel, Delibes und Debussy sind zeitgenössische Kompositionen zu hören, unter anderem von Tom Waits. „The Snake“ des französischen Filmkomponisten René Aubry konnten sieben Tänzer der Musikschule bereits vor Publikum ausprobieren.

Als Ensemble „Modern 2“ nahmen sie mit der Nummer erst kürzlich beim tänzerischen Äquivalent zu „prima la musica“ teil, dem „Tanz im Gespräch“, und haben dabei ein äußerst positives Feedback eingefahren. Niemand Geringerer als der Vorstand der Abteilung Tanz an der Konservatorium Wien Privatuniversität, Nikolaus Selimov, lobte das Septett für die „einwandfreie Synchronität, hohe Qualität in Ausdruck und Gestaltung und intensives Zusammenwirken als Ensemble“, gefolgt von einem Ritterschlag: „Es war ein Gesamtkunstwerk.“

Derart motiviert sollte am 7. Mai nichts schiefgehen, wenn die Tanzturbine ihre ein wenig gekürzte Version des „kleinen Prinzen“ im Stile des Modern Dance und Klassischen Balletts zeigt. Bis dahin dürften noch einige – nicht nur künstlerische – Herausforderungen bei den Proben auf Abasolo und Setien warten. Der Eintritt am 7. Mai in den Stadtsaal ist frei, jedoch würde sich die Musikschule über freiwillige Spenden sicher sehr freuen.

