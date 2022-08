Raschala & Orlando: Mittendrin im Koffer-Chaos

Werbung

„Eure Koffer waren nicht da? Beim Hin- und Rückflug? Das gibt’s doch nicht!“ Doch, das gibt’s. Air Canada machte es möglich.

„Wirst sehen, es ist nur den ersten Tag schlimm, dass du keinen Koffer hast“, sagte ein Grazer, den wir im Kennedy Space Center trafen. Er sprach aus Erfahrung, sein Koffer kam ebenfalls nicht an – und der Steirer war schon wieder kurz vor der Heimreise. Na das waren Aussichten!

Ein Kellner in einem tollen Café am Strand von Fort Lauderdale machte uns ebenfalls nicht mehr Mut: Er hatte einen Urlaub ohne Gepäck hinter sich. „Nach zwei Monaten hat mir die Fluglinie gesagt, dass sie meinen Koffer nicht findet“, erzählt er, wünscht uns aber Glück. Zum Trost serviert er uns Sangria.

Große Hoffnungen, unser Gepäck noch im Urlaub wiederzubekommen, hatten wir ohnehin nicht. Die Dame, die sich um verlorenes Gepäck kümmern sollte, hatte zwar unsere Telefonnummer notiert, gleichzeitig aber gesagt: „Wir rufen niemanden an.“ Warum? Zu viel zu tun. Außerdem machten wir eine Rundreise durch Florida, unsere nächste fixe Adresse war Disneyworld. Ob man unsere Koffer dorthin zustellen würde? „Nein, wir stellen nicht zu.“ Na dann.

Vier Tage nach unserer Ankunft in Orlando, an denen wir unser neues Hab und Gut in Plastiksackerl transportierten, kam doch ein E-Mail von Air Canada: Unsere Koffer wären jetzt bereit, um am Flughafen in Orlando abgeholt zu werden. Wir sollen die Bildschirme in der Gepäckhalle checken, damit wir wissen, auf welchem Förderband sich unsere Koffer im Kreis drehen. Es wird gehofft, dass wir unseren Flug genossen haben.

Wäre es möglich gewesen, auf diese automatisch generierte Nachricht zu antworten, hätten wir wohl ein nicht so freundliches Emoji verschickt.

Zu diesem Zeitpunkt waren wir in Key West, dem südlichsten Punkt Floridas. Die Fahrt bis zum International Airport in Orlando hätte knappe sieben Stunden gedauert. Zum Glück trafen wir auf eine ehrgeizige Rezeptionistin, die sich am Flughafen bis zu einem echten Menschen durchtelefoniert hatte („Du darfst nie aufgeben, bis du mit einem Menschen gesprochen hast!“), um herauszufinden, ob unser Gepäck am Flughafen bleiben würde, bis auch wir in zwei Tagen wieder in Orlando sein würden.

Doch das konnte sie leider nicht herausfinden. Wir sollten ein weiteres Formular auf der Homepage des Flughafens ausfüllen. Taten wir. Geantwortet hat natürlich niemand, nicht einmal ein Roboter.

Zwei Tage später konnte man uns nicht genau sagen, wo unsere Koffer sind. Am Flughafen jedenfalls nicht mehr. Vielleicht in Disneyworld – wer weiß das schon?

Und dort waren sie tatsächlich! Mit vielen anderen in einem großen Gepäckraum. Disney-Mitarbeiter wunderten sich zunächst über unsere überschwängliche Freude, mit der wir die Gepäckstücke begrüßten. Mit ihnen verbrachten wir vier aufregende Tage in Disneyworld, so viel Auswahl an nicht verschwitzter Kleidung waren wir gar nicht mehr gewohnt!

Da laufend Nachrichten über das Kofferchaos auf den Flughäfen dieser Welt – speziell bei Air Canada – zu vernehmen waren, packte ich meinen Rucksack für die Rückreise etwas schlauer – alles, was wichtig war, kam dort hinein. Sehr weise, wie sich herausstellen sollte. Denn am Gepäckband am Wiener Flughafen sahen wir unsere Koffer wieder nicht.

„Air Canada verliert täglich hunderte Gepäcksstücke“, sagte die zuständige Dame einer erbosten Urlauberin, die vor uns in der Reihe stand. Und wir konnten ihr sagen: „Es ist nur am ersten Tag schlimm ...“

