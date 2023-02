Ein "erlesener" Generationentreff in Pulkau

Werbung

Die Stadtgemeinde Pulkau organisiert seit November des Vorjahres einen Generationentreff im Alten Kindergarten. Zuletzt gestalteten die „zuagrasten“ Pulkauerinnen Jutta Musik und Elisabeth Stumpf diesen Nachmittag und stellten den Literaten Theodor Kramer in den Mittelpunkt. Musik ist gebürtige Deutsche, Stumpf ist Schweizerin. Beide leben erst seit kurzer Zeit in Niederösterreich und zeigten sich überrascht, wie viele Schriftsteller es in ihrer neuen Heimat gab und gibt. Sie verwandelten den Generationentreff jedenfalls in eine literarische Kaffeejause.

Theodor Kramer (1897 bis 1958) lebte in stammt aus Niederhollabrunn (Bezirk Korneuburg) und schrieb mit 13 Jahren seine ersten Gedichte über die armen Leute, Mägde und Ausgegrenzte. Seinen Durchbruch erlangte er mit dem Gedichtband „Die Gaunerzinke“. Ab 1933 durfte er seine Gedichte wegen seiner jüdischen Herkunft nicht mehr veröffentlichen. Autor Thomas Mann half ihm schließlich 1939 nach England zu fliehen. Im Jahr 1957 kehrte Kramer zurück nach Wien, wo er ein Jahr später starb.

Musik und Stumpf sowie Rosa Dorer, Edith Irschik und Elsa Krimmel lasen zehn Gedichte dieses Poeten vor. Nach dem „erlesenen“ Teil des Generationentreffpunkts gab’s Kaffee und Kuchen, manche zückten auch die Schnapskarten.

