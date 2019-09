Nach der Matura stellt sich für viele Jugendliche die Frage: Zivildienst oder Bundesheer? Für eine besondere Art des Zivildienstes hatte sich Phillip Strobl aus Hollabrunn entschieden: Ihn verschlug es nach Bangalore in Indien. Der Hollabrunner zog für ein Jahr in eine Stadt mit fast eineinhalb Mal so vielen Einwohnern wie Österreich. Mit der NÖN sprach der 20-Jährige über seine Aufgaben, sein Leben in der Tech-Hauptstadt Indiens und die Unterschiede zwischen Indien und seiner Heimat.

NÖN: Warum sind Sie ausgerechnet nach Indien gegangen?

Phillip Strobl: Es hat damit begonnen, dass ich mir eine Alternative überlegt habe, mit der ich den Zivildienst abdecken kann. Bei meiner Suche bin ich auf die Organisation „Volontariat bewegt“ gestoßen, die Einsätze in Lateinamerika, Afrika und Asien als Zivilersatzzeit anbietet. Ich wollte unbedingt etwas mit Kindern machen. Weil sich die Ortsgemeinschaft „Salesianer Don Bosco“ in Indien ausschließlich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, bin ich dort gelandet. Obwohl ich eigentlich nach Afrika wollte, war ich im Endeffekt sehr froh darüber. Es ist nämlich ein extrem vielfältiges Land, in dem man sehr viel sehen kann.

Was haben Sie vor Ort gemacht?

Strobl: In den ersten sechs Monaten habe ich in einem Ganztageszentrum für Kinder von 5 bis 13 Jahren gearbeitet. Sie kamen aus schwierigen Verhältnissen, also mussten entweder Kinderarbeit leisten, hatten Probleme mit Drogen oder wurden von den Eltern verlassen. Ich habe mit ihnen die Nachmittage verbracht, habe sie ins Krankenhaus begleitet, war quasi ein Spielpartner und wie ein großer Bruder für sie.

Wie hat Ihr zweites Halbjahr in Indien ausgesehen?

Strobl: Da habe ich mit Jugendlichen gearbeitet. Es ging in erster Linie um ihre Rehabilitation. Gemeinsam haben wir Jobangebote oder Lehrangebote beispielsweise in Bäckereien gesucht. Ich habe weiterhin viel Zeit mit den Kindern verbracht.

Wie haben Sie in Bangalore gewohnt?

Strobl: Mit meinem Mitvolontär Stefan und einem Priesterlehrling habe ich in einem kleinen Zimmer in einer sehr armen Gegend gewohnt. Es war sehr primitiv. Ich hatte nur ein kleines Bett und einen kleinen Schrank. Es war ein bisschen wie Dorfleben in einer Stadt mit 13 Millionen Einwohnern, weil Hühner und Kühe auf der Straße herumgelaufen und Traktoren herumgefahren sind. Abseits dieser einen Straße hat man schon gemerkt, dass man in einer Großstadt ist.

Was sind die Unterschiede zwischen Österreich und Indien?

Strobl: Das ist schwierig zu beantworten, weil Indien nicht Indien ist. Es gibt über 23 offizielle Sprachen und jeder Bundesstaat hat eine ganz andere Kultur mit anderem Essen und die Leute schauen auch anders aus. Deswegen kann man nicht sagen, dass Indien so und so ist. Es gibt so viele ethnische Gruppen in Indien, dass man nicht alle in einem Topf werfen darf.

Wie würden Sie das Land beschreiben?

Strobl: Grundsätzlich ist in Indien alles etwas chaotisch, weil so viele Leute auf einem Fleck wohnen. Das Chaos zieht sich überall durch. Die Leute sind aber sehr herzlich und offen und versuchen, genauso wie wir, ein glückliches Leben zu führen. Ich würde sagen, trotz aller Unterschiede haben wir grundsätzlich dieselben Wünsche.

Sie haben den Verkehr angesprochen. Was ist Ihnen hier besonders aufgefallen?

Strobl: Um über die Straße zu gehen, muss man zwischen Autos und Rikschas und allen anderen Dingen, die darauf fahren, durchgehen. Es gibt keinen Zebrastreifen, keine Straßenordnung und jeder fährt, wie er möchte. Führerscheine kann man schnell am Straßenrand ergattern. Manche Fahrer bleiben kurz stehen, um eine Kuh, die auf der Straße steht, anzubeten. Für meinen Weg zu meinem Arbeitsplatz, der zwei Kilometer entfernt war, habe ich durchschnittlich 45 Minuten gebraucht.

Wie sieht’s mit der indischen Küche aus?

Strobl: In Indien wird mit den Händen gegessen. Es gibt grundsätzlich immer Reis mit Curry. Beim Essen mit den Händen wird man als unrein gesehen, wenn man die Hand in den Mund steckt. Sie haben verschiedene Reissorten und verschiedene Currys. In der Früh gibt es auch Sachen ohne Reis, zum Beispiel verschiedene Brote wie Chapati und Puri. Eigentlich wird immer scharf gegessen. Es gibt sehr wenig Fleisch, nur ein bis zwei Mal pro Woche; Hühner- oder Schweinefleisch, weil die Kuh heilig ist. Man bekommt kein Fleisch ohne Knochen, weil Hühner mit Knochen zerstückelt werden. Lustigerweise wird Milch in Plastiksackerl, also „Milk bags“, verkauft.

Was war das schönste Erlebnis während Ihrer Zeit in Indien?

Strobl: Die Zeit mit den Kindern. Ich habe extrem viel lernen dürfen, was es bedeutet, in Reichtum zu leben wie in Österreich und was es bedeutet, wenn man wenig hat. Die Beziehung mit den Burschen war das Allerschönste. Allein schon, dass sie mich in der Früh immer gefragt haben, ob ich gut geschlafen habe oder schon etwas gegessen habe, hat mich immer sehr gefreut. Ich vermisse die Burschen schon sehr.

Was haben Sie am meisten in Indien vermisst?

Strobl: Die Ruhe. Es ist immer extrem laut. Wir hatten keine Fensterscheiben, sondern nur Löcher in der Wand. Das Vertraute, dass man mit jedem ein lockeres Gespräch führen kann, hat mir auch gefehlt. In Indien ist die Kultur so anders, dass man schnell einmal aneinander vorbeireden kann und deswegen das Gespräch nicht allzu angenehm ist.

Empfehlen Sie eine solche Art des Zivildienstes weiter?

Strobl: Ja, ich empfehle es jedem, der die Schule abgeschlossen hat, so eine Erfahrung zu machen.

Warum?

Strobl: Weil es die Perspektive öffnet und man sieht, wie viel Wohlstand wir in Österreich haben und wie gut es uns geht. Ich kann die Welt jetzt schon mit anderen Augen sehen und ich gehe mit viel mehr Dankbarkeit durchs Leben. Für alle, die mehr erfahren möchten: Ich halte am 14. September um 18.30 Uhr einen Vortrag im Sporthotel Hollabrunn.

FUN FACTS ÜBER INDIEN

Was Phillip Strobl über Indien herausgefunden hat: