Seit mehr als 25 Jahren ist der in Villach geborene Künstler Michael Kos eng mit dem Weinviertel verbunden. Seine Werke entstehen vorwiegend in seinem Haus und Studio in Obernalb bei Retz. Seit einem Jahr hat er im nahe liegenden Schloss Schrattenthal ein Depot für seine Objekte und Skulpturen gemietet. Neben seinem künstlerischen Schaffen ist er, vor allem zwischen Haugsdorf und Unterretzbach, auch als Yogalehrer bekannt geworden.

Studiert hat er an der Wiener Universität für angewandte Kunst bei dem Medienkünstler und -theoretiker Peter Weibel. Kos‘ Werke sind in bekannten Museen wie Albertina Modern, Lentos Kunstmuseum Linz und Museum für Moderne in Klagenfurt vertreten. Der Künstler ist außerdem als Autor von Lyrik und Prosatexten bekannt geworden, im Jahr 2000 ist ein Prosaband und zwei Jahre später ein Lyrikband in der Edition Niederösterreich erschienen.

Antonyme im Kunstraum Nestroyhof

„Ich würde mich zwischen Bildhauer und Objektkünstler sehen“, beschreibt er sich selbst. Seine literarische Beschäftigung spiegelt sich im bildnerischen Werk wider. Gerne beschäftigt er sich mit Antonymen, also Wörtern, die etwas Gegensätzliches ausdrücken, wie beispielsweise „fliegen“ und „liegen“. „In einer Arbeit mit einer Stahlplatte habe ich versucht, diese beiden Begriffe visuell darzustellen. Die Stahlplatte liegt flach am Boden, aber an einer Seite wölbt sie sich in die Höhe, als ob sie fliegen könnte“, erklärt Kos die Anwendung von Antonymen in einem seiner Kunstwerke, das zusammen mit vielen anderen Arbeiten derzeit in der Einzelausstellung „lose Formationen“ im Wiener Kunstraum Nestroyhof zu sehen ist.

Der Wahl-Weinviertler arbeitet sehr konzeptuell und in Werkserien. Dabei versucht er, das verwendete Material bis auf das Äußerste auszureizen, so auch bei seiner Serie „Vernähungen“. Hier wird das Material – in diesem Fall ist es Stein – zu einer Illusion oder zu surreal-witzigen Objekten, indem er wortwörtlich versucht, den Stein zu vernähen. „Ich glaube, dass ich mit meiner bildenden Kunst schneller und prägnanter meine Ideen von komplexen Dingen darstellen kann, als wenn ich es in einem literarischen Text versuche.“

Emotionales Wachrütteln mit der Kunst

Kos wirkt immer sehr ruhig und gefasst. Dabei spricht er mit seiner Kunst viele unangenehme sozialpolitische Themen an, um emotional wachzurütteln und aufzuklären. Wie auch jüngst in der Rauminstallation über das Flüchtlingsdrama bei Parndorf mit dem Titel „71 – Memory Box“. Dafür stellt Kos einen weißen Container auf, der exakt die gleichen Maße aufweist wie jener Lkw, in dem 71 Menschen im Jahr 2015 auf der Autobahn erstickten. Auf eine Containerwand sind die Vornamen aller Opfer geschrieben.

„Man muss in den Container hineinschauen, um sich 71 Personen auf diesem beengten Raum einmal vorstellen zu können. Es gab damals einen weltweiten medialen Aufschrei über diese grauenvolle Tragödie, aber das Schreckliche dabei ist, dass sich die gleichen Dramen mit flüchtenden Menschen immer wiederholen. Das Thema ist so real präsent, und doch wird kaum mehr breit darüber berichtet.“

„lose Formationen“, die sehenswerte, spannende Einzelausstellung von Michael Kos, ist jetzt wieder im Wiener Kunstraum Nestroyhof zu sehen. Sie wurde vor drei Wochen eröffnet und wegen des Lockdowns gleich wieder geschlossen. Die Leiterin des Kunstraum Nestroyhof, Christine Janicek, hat die Ausstellung daher bis zum 11. Februar 2021 verlängert.