Am 1. Juli nahm das neu gegründete Kompetenzzentrum seine Arbeit auf. Angeboten wird Beratung zu Bewässerungsprojekten für Gemeinden und Landwirte. Für die nächsten drei Jahre stehen 56 Millionen Euro für Vorhaben zur Verfügung. Die Leitung dieses Zentrums wurde Wolfgang Neudorfer, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Machfeldkanal, übertragen.

„Wir wollen die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln bewahren“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Kammerpräsident Johannes Schmuckenschlager ergänzt: „Der Klimawandel ist bei uns längst angekommen, Unwetter werden stärker, punktueller und plötzlicher. Trockenperioden werden heißer, großräumiger und länger. Bewässerung und Wassermanagement werden daher für unsere Landwirte immer wichtiger.“

Ein erstes Musterprojekt für das neue Kompetenzzentrum initiierte Winzer Ernst Zimmerl aus Untermarkersdorf.

NÖN: Wie kam es zu diesem Bewässerungsprojekt?

Ernst Zimmerl: Ich verfolge diese Trockenperioden seit 1999, als ich hier von meinen Eltern die Weingärten übernommen habe. Vor allem im Pulkautal nimmt die Trockenheit massiv zu. Ich bin überzeugt, dass wir à la longue eine Bewässerung in der Region benötigen. Ich möchte den Landwirten hier zeigen, dass damit die Erträge gesichert werden können und sich die Langlebigkeit der Weingärten und auch die Qualität verbessern.

Romana Schuler Musterprojekt: die neue Bewässerungsanlage in Untermarkersdorf.

Also wird es keine Änderungen bei den Rebsorten geben?

Zimmerl: Nein, wir leben hier vom Grünen Veltliner, haben die Rebsorte aufgebaut und können das nicht so schnell ändern.

Wie sind Sie mit der Bewässerungsidee vorgegangen?

Zimmerl: Ich habe etliche Bauern angeschrieben, die – wie ich – Weingärten auf einem Südhang haben. Wir reden da von einer Fläche von 20 bis 30 Hektar. Gemeldet haben sich drei Winzer aus Hadres, einer aus Alberndorf und sieben aus Untermarkersdorf, die sich alle für die Bewässerung interessiert haben. Wir haben dann einen Brunnen geschlagen. Die zweite Bohrung im „Thal“ war erfolgreich. Der Brunnen ist 30 Meter tief, tiefer dürfen wir ohnehin nicht gehen. Mehr als 3.000 Liter pro Stunde können wir nicht entnehmen, ansonsten verschwindet die Quelle. Der nächste Schritt war, bei der BH Hollabrunn das Wasserrecht zu bekommen. Das haben wir inzwischen. Jetzt müssen wir den Brunnen sichern und eine Wasseruhr montieren. Da dieser Brunnen nun im „Thal“ ist, müssen wir das Wasser mit einem Tank auf die Anhöhe im Weingarten befördern. Mithilfe von Schläuchen wird das Wasser tröpfchenweise direkt bei den Rebstöcken verteilt. Diese Art von Bewässerung haben die Israelis erfunden. Das Wasser kann damit direkt und schnell in den Boden eindringen und verdunstet dabei nicht.

Wie sieht es mit den Fördermöglichkeiten aus?

Zimmerl: Vom Bund haben wir für die Schläuche einen Zuschuss erhalten. Bisher war es in Österreich so, dass eine Bewässerung nur dann gefördert wird, wenn das Wasser nicht zu den Weingärten transportiert wird. Aber in anderen EU-Ländern ist das erlaubt und wir haben im Ministerium auf die Gleichbehandlung innerhalb der EU hingewiesen. Wir gelten als Musterprojekt für das neu gegründete Kompetenzzentrum. Den Antrag müssen wir bis Ende des Jahres einreichen.

Es ist zum Beispiel die Rede davon, den alten Retzer See zu reaktivieren. Wie sehen Sie hinsichtlich Wasserversorgung generell die Zukunft für das Pulkautal?

Zimmerl: Ja, die Reaktivierung dieses ehemaligen Retzer Sees wäre eine gute Idee und sicherlich machbar. Der Rückbau der Pulkau wird hingegen nur partiell möglich sein, wenn überhaupt. Ein anderes, sehr ambitioniertes Projekt wäre, das Wasser aus der Donau zu pumpen. Es gibt auch Erdölleitungen, die über Tausende von Kilometer verlegt werden, da sind doch 60 km keine Distanz.