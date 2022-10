Musikfest im Thayatal Ein Orgelbauer, der Länder verbindet

Lesezeit: 2 Min CP Christian Pfeiffer

1778 wurde durch den Orgelbauer der Stadt Znaim, Josef Silberbauer, diese Orgel der Mariä Himmelfahrt Kirche in Vranov nad Dyjí erbaut. Der Preis damals - einschließlich Zimmerei-, Schlosser- und Bildhauerarbeiten - betrug 600 Gulden. Heutzutage erklingt sie unter anderem bei Konzerten des "Silberbauer Musikfest Thayatal". Foto: Silberbauer Musikfest Thayatal

I m August wurde die dritte Auflage des „Silberbauer Musikfest Thayatal“ in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Vranov nad Dyjí eröffnet. Das Festival erinnert an den bedeutenden Orgelbauer der Barockzeit, Josef Silberbauer, der in der Region Thayatal tätig war, und soll zur Wiederentdeckung seines Namens in der breiteren Öffentlichkeit in Südmähren sowie in Niederösterreich beitragen.