Der Theater-Lkw wurde in Hollabrunn ausgebremst

Das Lastkrafttheater reist mit einem Arge-LogCom-LKW zu den malerischsten Plätzen Niederösterreichs und spielt - für die Zuseher gratis - Theater. Stadträtin Elisabeth Schüttengruber bedauerte es ein wenig, dass das laue Lüfterl des Hauptplatzes zwar fehlte, aber der Historische Festsaal in Hollabrunn dennoch einen schönen Rahmen für das Stück „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon, bekannt aus dem gleichnamigen Film, bot.

Die Schauspieler wuchsen über sich hinaus und gaben dem Publikum trotz Ortsverlegung das Beste. Die Theaterbegeisterten vermissten zwar die Lastkraftwagen-Atmosphäre durch Gruber-Transporte, waren aber dennoch hoch zufrieden.

Zur Handlung: Als Oscar seinen Freund hinauswirft, nehmen die Verwechslungen ihren Lauf, denn Felix landet geradezu auf dem Sofa der Nachbarinnen Gwendolyn und Cecily, die auch Tanzeinlagen bescherten. Zum Schluss löste sich im Spiel alles – zumindest in der New Yorker Pokerrunde – in Wohlgefallen auf.

Am 31. Mai ist das Lastkrafttheater erneut im Bezirk Hollabrunn zu sehen - der Retzer Hauptplatz wird angesteuert. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

David Czifer, flankiert von Gwendolyn und Ceciy. Foto: Schöffl-Pöll

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.