Seit Mitte der 1960er Jahre gibt es mit dem Fahndorfer Berg, auch genannt "die Goass", ein kleines, aber feines Skigebiet im Weinviertel. Wenn es die Wetterlage zulässt tummeln sich Familien auf dem Kuhstallberg, viele Kinder machen dort ihre ersten Erfahrungen auf Skiern.

Der allererste Lift wurde um Jahre 1968 installiert. Es war ein sogenannter "Rucksacklift", den der Hollabrunner Sporthändler Karl Buchta mitgebracht hatte. "Er war rasch aufgestellt und betrieben", weiß der Hollabrunner Ski-Experte Arno Klien. Dieser Rucksacklift wurde mit einem 8-PS-Briggs-Benzinmotor betrieben, verfügte über acht Selbstbedienungsfederbügel und war 150 Meter lang. "Der Lift war gebraucht und wurde auf den Gletschern im Trainingsbetrieb der Rennläufer auch zum Skitesten verwendet", kennt sich Klien mit der Historie des Lifts, der von Franz Derbl 1966 entwickelt wurde, aus.

Erster Skilift des Weinviertels jetzt in Wintersport-Museum

Und dieses "Stück Liftgeschichte" hat Klien nun ins FIS Wintersport-Museum in Mürzzuschlag in der Steiermark gebracht, wo der erste Lift des Weinviertels nun seinen Platz gefunden hat. Gekostet hat der Lift damals übrigens 18.000 Schilling, die durch Spenden finanziert worden waren.

Entdeckt wurde das exponierte Skigelände in 335 Metern Seehöhe übrigens von Armin Roth, Kurt Steindl und Leopold Vasak. Zwei Jahre, nachdem der Rucksacklift angeschafft wurde, wurde der Skiclub Hollabrunn gegründet und bald schon ein leistungsfähigerer Lift, der am 26. Dezember 1970 in Betrieb genommen wurde, angeschafft.