Die langjährige Veranstaltung „Ein Tal am Rad“ hat nicht an Attraktivität verloren. Der Verein „Initiative Pulkautal“ organisierte 19 Stempelstationen im gesamten Pulkautal und im Großraum Znaim. Viele tschechische Staatsangehörige genossen das grenzenlose Raderlebnis und besuchten auch die Schlussveranstaltung beim Feuerwehrhaus in Seefeld-Kadolz.

Dort begrüßte Obmann Georg Jungmayer die Ehrengäste. Vor der Verlosung der 51 Sachpreise wurden die Obritzerin Maria Waldherr (80) und der Alberndorfer Leopold Seidl (87) als älteste Teilnehmer geehrt. Als Jüngster erhielt der 17 Monate junge Florian Krammer (Seefeld-Kadolz) einen Erinnerungspokal.

Den ersten Preis, ein Fahrrad, gespendet von der Raiffeisenbank Seefeld-Kadolz, gewann der Jetzelsdorfer Johann Müller. Ein weiteres Fahrrad, von der Sparkasse Haugsdorf zur Verfügung gestellt, durfte der Wiener Peter Lorenz mit nach Hause nehmen. Jonas Gering (Jetzelsdorf) gewann ein Kinderfahrrad