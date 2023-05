Der Computer: Oft ein Werkzeug der Kriminellen

Cybercrime-Vorfälle steigen massiv an, derzeit werden rund 70.000 pro Jahr gemeldet - man vermutet allerdings eine Dunkelziffer, die doppelt so hoch ist, da viele aus falscher Scham Vorfälle einfach nicht melden. Chefinspektor i. R. Joseph Riedinger, ehemaliger Leiter der „Cybercrime Unit“ des Landeskriminalamtes Niederösterreich, beleuchtete nun vor knapp 100 Interessierten das Darknet, Virenbedrohungen, Datenmissbrauch und Kreditkartenbetrug. Alexander Beck von der Glaubendorfer IT-Firma PNC war Organisator dieses Vortrags: „Wir bekamen immer mehr Anfragen zu diesem Thema“, erklärt er die Motivation dazu.

„Das Darknet ist wie ein Eisberg, man sieht nur die Spitze“, führte Riedinger aus. Am Beginn wies er auf den Umgang mit den eigenen Daten hin. Vier Zeichen für ein Passwort seien etwa viel zu wenig, denn dieses kann sehr schnell geknackt werden. Zwölf Zeichen mit einem Sonderzeichen seien ideal. Dazu verriet er einen Trick: „Die Anfangsbuchstaben eines Satzes, zum Beispiel eines Gedichtes, Sprichwortes oder Ähnliches, lassen sich leicht merken. Zwölfstellige Passwörter sind nicht nur sehr schwer zu knacken, es dauert auch sehr lange - und damit wird es uninteressant.“

Wenn Kriminelle Autos fernsteuern ...

Spannend war auch das Thema Auto. Die neuen Wägen haben bis zu sieben SIM-Karten eingebaut, damit könnte ein Dritter den Wagen „fernsteuern“. Es werden Schlüssel verwendet, die der Pkw ab einem Radius von fünf Metern erkennt. „Diese Fahrzeuge sind bei Dieben sehr beliebt, mittels eines Verstärkers wird der Wagen vor dem Haus entsperrt. Man braucht kein Fenster mehr einzuschlagen oder die Türe aufbrechen“, erläuterte der Experte. Ähnlich sei es bei Häusern mit per Computer gesteuerten Funktionen. Auch hier können sich Hacker relativ leicht Zutritt verschaffen.

Darknet als Online-Shop für Firmendaten

Dann erklärte Riedinger einen der Abläufe bei der Internet-Erpressung von Firmen. „Wenn man zahlt, bekommt man wieder Zugriff auf seine Firmendaten, aber es kann dann immer wieder eine Erpressung stattfinden.“ Danach wurde eine Seite gezeigt, auf der die Erpresser die Daten derer, die sich nicht erpressen ließen, im Netz zum Kauf anbieten. Aufgebaut wie Kleinanzeigen, standen der Firmenname und die Verkaufssumme. Bei einer US-Firma waren es 150.000 Dollar. Auch österreichische Firmen sind auf dieser Seite zu finden.

Immer wieder appellierte Riedinger an die Zuhörer, ein adäquates Sicherheitsprogramm zu verwenden. Nach dem Vortrag stand der Fachmann noch für Fragen zur Verfügung. Und Alexander Beck erklärte noch, wie wichtig die Kombination aus technischen Maßnahmen und dem Menschen vor dem Gerät sei. Der beste Virenschutz könne ausgehebelt werden, wenn dubiose E-Mail-Links angeklickt werden.

Übrigens: Für alle, die nicht teilnehmen konnten: Am 23. Juni wird es eine Wiederholung im Hotel Kaiser Franz Josef in Rohr am Gebirge geben.

