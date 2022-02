Eine Jazz-Reise von Louis Armstrong bis Miles Davis

"What is this thing called jazz?“ Das Kurt Prokaska Trio führt – zusammen mit seinem Gast-Trompeter Christof Zellhofer – das Publikum vom New-Orleans-Jazz bis zum Cool Jazz, von Louis Armstrong bis Miles Davis, vom mitreißenden Swing bis zum funkigen Rockjazz. Kurt Prohaska (Piano), Paul Hondl (Bass), Dušan Milenkovic (Drums) und Christof Zellhofer wollen damit vor allem eines beweisen: Jazz ist eine Musik, die man hören und sehen muss.

Vor die Vorstellung am 4. März (19.30 Uhr) sind noch Tickets in drei Kategorie (von 22 bis 28 Euro) zu haben - auch im NÖN-Ticketshop (NÖN.at/ticketshop) und an der Abendkasse.

