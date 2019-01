Er war da; er war weg; er war da; er war weg. Der Weihnachtsbaum am Gehsteig in der Winiwarterstraße. Doch was hatte es damit auf sich?

Im Herbst wurden schadhafte Bäume entlang der Straße geschlägert. Anrainer bedauern die vorerst trostlose Leere. Renate und Erwin Sainitzer wollten zumindest für die Weihnachtszeit einen Lichtblick setzen, platzierten einen Weihnachtsbaum im vorbereiteten Gehsteigloch.

Am 27. Dezember entfernten Arbeiter den Baum; weil er auf Gemeindegrund stand, so die Auskunft. Doch die Sainitzers ließen nicht locker, der Baum wurde zurückgebracht. Nach diesem „Weihnachtswunder“ konnten sich die Anrainer nur wundern, denn in der Nacht auf den 28. Dezember war der Baum wieder weg. Gestohlen.

Sainitzers, beharrlich, stellten einen neuen Weihnachtsbaum auf und drückten ihre Freude mit Freunden aus – „Stille Nacht“ singend, nächtens bei Schnellfall auf der Winiwarter straße. In die Freude mischte sich die Hoffnung, dass der einsichtige Dieb den gestohlenen Baum zurückbringt. Es wäre das zweite Weihnachtswunder.