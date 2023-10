Vernissage: Bitte mit Vorsicht behandeln - „fragile“ in Retz

Ja, die Welt war schon einmal weniger zerbrechlich und ja, das beschäftigt natürlich auch Künstler. Ein besonders feiner Seismograph ist diesbezüglich die Insel Retz in der Klostergasse. Regelmäßig wird der Besucher dort mit Gegenwartskunst konfrontiert. So wird es sicher auch bei der Vernissage am 21. Oktober um 19 Uhr sein. Dann eröffnet die Ausstellung der in Kärnten geborenen Künstlerin Walpurga Ortag-Glanzer, die den vielsagenden Titel „fragile“ trägt.

Die Tänzerin Toshiko Oka wird bei der Finissage der Ausstellung am 2. Dezember eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Ausstellung „fragile“ zeigen. Foto: Osamu Awane

Die letzte Biennale für Kunst der Gegenwart in Lyon thematisierte ein Manifest der Zerbrechlichkeit. Dieses Thema beschäftigt und verbindet seit der Pandemie und in der aktuellen multiplen Krise viele Kunstschaffende. Wobei der Begriff fragil so viel mehr bedeuten kann: dünn, mürbe, zart, empfindlich, fein, filigran, grazil, sachte, instabil oder wackelig. Ein Begriff also, wie geschaffen für eine künstlerische Auslotung. Neben den Werken der studierten Mathematikerin, Kunstgeschichtlerin und Völkerkundlerin wird bei der Eröffnung auch das Wort eine wesentliche Rolle spielen.

Um 20 Uhr wird sich die persönlich anwesende Künstlerin mit der Philosophin Sylvia Wendrock aus Leipzig über die Zerbrechlichkeit (in) der Kunst und der Frage, wie mit dieser Fragilität leben, austauschen - Stichwort „Weltzerbrechen“. Bis zum 2. Dezember um 19 Uhr wird die Ausstellung zu sehen sein, die auch am letzten Tag den Werken von Ortag-Glanzer eine andere künstlerische Form gegenüberstellen wird. Zur Finissage wird es der Tanz von Toshiko Oka sein, der die körperliche Fragilität versinnbildlicht.