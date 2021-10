Einigkeit beim Bemühen um Kulturerbe-Status für Kellergassen

Vollbild

Die Weinviertler „Kellergassenkultur“ hat das Potential zum Immateriellen Kulturerbe, darüber waren sich die Experten beim Kellergassenkongress einig. Kellergassenführerin Eli Janoschek zeigte vor, wie das Anbinden der Reben bei der Stockkultur traditionell mit Strohbändern durchgeführt wurde. Landtagspräsident Karl Wilfing eröffnete den Kellergassenkongress in Röschitz gemeinsam mit dem Bezirkshauptmann von Horn, Johannes Kranner, Bürgermeister Christian Krottendorfer und Leader-Obmann Johann Gartner. Kellergassenführerin Andrea Kitla und Kellergassenführer-Obmann Joachim Maly freuten sich über den großen Andrang.

