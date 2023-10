Ziersdorfer Geschwister zwischen Krankenhaus, Regenwald & Aberglauben

Heuer im Juli hat die 24-jährige Sophia Haimberger ihr Medizinstudium abgeschlossen. Vor dem nunmehrigen Start ihrer Facharzt-Ausbildung wollte sie im Spätsommer in Afrika für vier Wochen in einem Spital tätig sein. Die Wahl fiel auf Ghana. Gemeinsam mit ihrem ein Jahr jüngeren Bruder Friedrich, er beginnt im Herbst sein neuntes Semester im selben Fach, arbeitete sie in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Accra.

„Das Krankenhaus wurde 2017 nach europäischem Vorbild errichtet. Trotzdem ist es nicht besonders modern“, erzählt Haimberger. Die Ärzte seien sehr kompetent, aber die Situation für die Patienten ist schwierig, weil sie Untersuchungen und Behandlungen selber zahlen müssen.

Die Geschwister waren in unterschiedlichen Abteilungen tätig. „Malaria ist überall im Land ein Thema, es betrifft vor allem Kinder mit schwerem Verlauf. Weit verbreitet sind auch Virushepatitis-Patienten“, schildert Haimberger den Spitalsalltag.

Zwischen ihrer beruflichen Tätigkeit lernten Sophia und Friedrich die Hauptstadt kennen und unternahmen Ausflüge in Nationalparks. Beeindruckt waren die beiden von der Freundlichkeit und Offenheit der Bevölkerung. „Wir wurden überall sehr gut aufgenommen. Allerdings ist die allgemeine Lage für die Jugend nicht einfach, sie hat keine Perspektiven“, meint Sophia. Enorm: Das Land hatte in den 1980er-Jahren acht Millionen Einwohner, derzeit sind es 30 Millionen“.

Wo Knochenbrüche mit Sheabutter behandelt werden

Bei ihren Ausflügen aufs Land informierten sich die Ziersdorfer auch über die medzinische Versorgung vor Ort: „Wenn es überhaupt ein Krankenhaus gibt, ist es alt und in einem sehr schlechten Zustand. Zum Beispiel gibt es einen Mangel an Röntgenfilmen. Und es herrscht viel Aberglaube. So hörten wir von einer Behandlung von Knochenbrüchen mit Sheabutter.“

Vom Land selbst waren die Geschwister sehr beeindruckt: „Wir haben nicht nur Ausflüge, sondern nach Abschluss unserer Tätigkeit im Krankenhaus eine Rundreise von Süd nach Nord gemacht. Wir waren in drei Nationalparks, haben Elefanten, Antilopen und Warzenschweine gesehen und wir haben Wanderungen im Regenwald gemacht“, schildert die Jungärztin begeistert. Den Freiluftmarkt in der Hauptstadt fanden Sophia und Friedrich besonders, denn: „Es gab von der Windel über Ziegen, Lebensmittel und Technik einfach alles zu kaufen.“

Nun sind beide wieder in Europa und Sophia absolviert die Facharzt-Ausbildung für Gynokologie. Friedrich absolviert sein neuntes Semester an der Berliner Charité. Voraussetzung dafür ist ein Notendurchschnitt von 1,0 im bisherigen Medizinstudium. Eines ist für Sophia klar: Sie möchte wieder nach Afrika - Tansania steht auf ihrer Wunschliste.