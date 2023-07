Hadres beschließt: Keine baulichen Veränderungen in der Kellergasse

Vor der Sommerpause beschäftigte sich der Hadreser Gemeinderat mit der Verordnung einer Bausperre mit Schutzzonen in den Kellergassen. „Das bedeutet, wenn man etwas in der Kellergasse verändern will, also zum Beispiel Photovaltaik-Anlagen auf den Presshäusern montieren, muss man die Pläne von der Gemeinde genehmigen lassen“, erklärte Bürgermeister Josef Fürnkranz.

PV- Anlagen seien an sich zwar nicht meldepflichtig, aber eine beschlossenen Bausperre bedeute Schutz für erhaltenswerte Gebiete - konkret für die Kellergassen. Daher müssen Kellerbesitzer bei geplanten Änderungen bei der Gemeinde vorsprechen. Man werde auch die Dachdeckerfirmen darüber informieren.

„Wir werden auch öffentlich mit Plakaten informieren und alle Kellerbesitzer über diesen Beschluss in Kenntnis setzen“, ergänzte der Bürgermeister und betonte, dass alle drei Kellergassen ohnedies der Widmung Grünland unterliegen. Das wiederum bedeute, dass dort, abgesehen vom Weinbau, nichts hergestellt oder gebaut werden darf. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Die Kellergasse beschäftigte den Gemeinderat ein weiteres Mal bei der Sitzung, als es um den Verkauf eines Grundstücks im Besitz der Gemeinde ging. Nach einiger Diskussion lehnte der Gemeinderat den Verkauf allerdings ab, da es bereits einen gültigen Grundsatzbeschluss gibt, dass unverbaute Flächen in der Kellergasse nicht verkauft werden.